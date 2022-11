Prolomit nadvládu severu. Hlad a dravost budou na naší straně, věří kouč florbalistů

Trenér Jaroslav Berka vyhrál florbalové mistrovství světa dvakrát s juniory, teď má nejvyšší cíle také s dospělou reprezentací. Češi dnes rozehrají šampionát, na němž obhajují bronz, zápasem proti Lotyšům (13:30). V přípravných turnajích už není tolik neobvyklé vyšlápnout si na severské týmy a mladý český výběr věří, že to konečně dokáže i na MS.

MS se hraje ve Švýcarsku, kde Češi v roce 2004 vybojovali stříbro. To je dodnes největší úspěch. Brali byste toto umístění letos?

Bylo by to prolomení nadvlády Švédů a Finů, která trvá dlouho. Ale ve stylu práce, jaký jsme v týmu zavedli, se bavíme o tom, že chceme turnaj vyhrát. Pracovat s tím, že budeme spokojení s druhým místem, to neděláme, na druhou stranu si uvědomujeme realitu a pravděpodobně po turnaji bych to docenili. Během turnaje ne.

Cítíte, že se mění rozložení sil mezi nejsilnější čtyřkou? V září jste vyhráli turnaj Euro Floorball Tour, také vloni před MS český tým na tomto podniku porazil Švédy i Finy.

Zatím se to daří na úrovni Euro Floorball Tour, jsou tam vyrovnané výsledky. Nicméně pokud se to nepodaří na MS, pořád můžeme o tom, jestli se mění rozložení sil, jen spekulovat. Počítá se MS, tam teď chceme ukázat, že na to máme.

Od zmiňovaného roku 2004, kdy Češi ve finále MS podlehli Švédsku, se totiž složení zápasu o zlato nezměnilo ani jednou.

Tehdy to bylo dáno ještě tím, že Švýcaři ve skupině porazili Finy, a tak šli Češi v semifinále proti nim. Finové se Švédy hráli proti sobě. Byla to trochu souhra náhod než nějaký výsledkový průlom. My se teď bavíme o tom, že chceme na turnaji porazit všechny tyto týmy.

Mluvil jste doslova o tom, že chcete být nejlepší tým na světě.

Abychom o tom mohli uvažovat, musí tomu odpovídat výkon na hřišti. Výsledek někdy může být náhodný, výkon ne. Proto tak musíme pracovat v přípravě, mít na sebe vysoké nároky. Snažíme se k tomu přistupovat tak, že chceme být nejlepší na světě. Jinak ten výsledek nepřijde.

Před odjezdem do Švýcarska měli hráči závěrečné soustředění na Šumavě. Co se tam událo?

Celkově jsem s přípravou spokojený, první akci jsme měli už v polovině května. Splnili jsme všechny body, které jsme chtěli zvládnout. Na Šumavě si kluci vypnuli telefony, soustředili se na současnost. Neunikali hlavou jinam. Věnovali jsme se tématům, která jsme nastolili. Bylo to o práci na rozvoji týmových procesů. To se dnes uplatňuje od armády, přes špičkové technologické týmy až po sportovce. Patří tam komunikace, otevřenost, nastavení rolí, krizové scénáře. Někdy se to podceňuje, ale je to nesmírně důležité.

Na tuto stránku přípravy jste kladl důraz i u juniorů, s nimiž jste dvakrát vyhrál MS. Logicky jste to tedy přenesl i k mužům?

Je to tak. Přešla i většina realizačního týmu, koncept práce máme dlouho nastavený. I co se týče tréninku kondice nebo taktické přípravy.

Stojíte si za tím, co jste říkal vloni po zlatém MS juniorů? Že je potřeba udělat hodně změn, aby Češi mohli dohánět Švédy a Finy. Že to nepůjde s úspěchem z mládeže automaticky.

Určitě. Klukům, kteří tam teď přichází s určitým nastavením, je do dvaceti let a budou hrát proti dospělým chlapům. Ti mají odehráno mnoho MS. Je to dlouhodobý proces a práce. Takže pro mě to není primárně o výsledku, abychom se stali mistry světa, ale o tom, abychom jako mistři světa přemýšleli a trénovali. Pak ten výsledek někdy přijde.

Český tým je v porovnání se Švédy, Finy a Švýcary nejmladší. Měl by to v určité drzosti a dravosti na hřišti přetavit ve svou výhodu?

Musí to tak být. Na klucích musí být vidět hladovost a chuť ukázat, že se chtějí před ostatní týmy dostat. Pokud to tam nebude, nemáme se o čem bavit. Já věřím, že to bude jedna z našich silných stránek.

Ze starších hráčů se vrátili Matěj Jendrišák a Martin Tokoš. Ti mají přinést zkušenost a zklidnění?

Spíše jde o to, že nám do týmu sedí typově. Tokoš je hráč nepříjemný v napadání, na hřišti je to muž zlomových okamžiků. Padají kolem něj góly i tresty pro soupeře. Jendrišák je zase hráč s ohromnými zkušenostmi, silný centr v obraně i v útoku. Další takové hráče jinak nemáme, proto jsme si vyhodnotili, že budou přínosní.

Jak v dějišti turnaje vnímáte atmosféru vy osobně? Už na vás trochu padlo, že vás čeká první MS v roli kouče dospělého týmu?

Upřímně ani ne. Jak jsem říkal, jsem orientovaný spíš na ten proces. Snažím se k tomu přistupovat stejně na Euro Floorball Tour, na kempu v Kutné Hoře i tady na MS. Paradoxně tady naše nároky musíme trochu zvolnit, je potřeba více regenerace a odpočinku.

Co můžete prozradit o soupeřích? Kdo z nich je na tom nejlépe?

Za mě Švédové. Udělali obrovský kus práce v konceptu hry. Jsou o dost aktivnější, než bývali. V kombinaci s výbornými individualitami budou na MS největší favorit. Finové jsou trochu na ústupu, čeká je přestavba kádru, mají hodně zkušených hráčů. Jsem zvědavý, s čím přijdou. Švýcaři budou doma, záleží, jak si s tím poradí. Třeba je to nakopne k nadstandardnímu florbalu, třeba je to trochu utlumí.

Na rozjezd turnaje máte dnes houževnaté Lotyše. Krůček po krůčku se nejlepší čtyřce přibližují, v létě s vámi na Světových hrách hráli o bronz.

Musím říct, že už na kempu jsme se připravovali na týmy top pětky. Už to tak nazýváme, Lotyše tam řadíme. Byla by hrubá chyba bavit se jen o Švédsku, Finsku a Švýcarsku. Věnovali jsme jim stejnou část přípravy, zápas musíme zvládnout tím, že náš výkon bude mít top parametry. Jinak by nás to mohlo hned na úvod dost ztrestat.