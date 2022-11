Máme na tři zlata, věří kapitán před MS v Praze. Češi učí nohejbal v Iráku i Kolumbii

Češi jsou na mistrovství světa v nohejbalu nejúspěšnější zemí napříč historií. Před čtyřmi lety v Kluži ovládli dokonce všechny tři kategorie a tituly obhajují tento víkend v Praze, v centru O2 universum. Kapitán českého výběru Jan Vanke si od dva roky odkládaného MS slibuje úžasnou diváckou kulisu a věří, že s týmem potvrdí pozici velmoci číslo jedna.

Šampionát odstartoval kvalifikačními zápasy již ve čtvrtek, dnes se v libeňském centru O2 universum rozjela jeho hlavní část. Turnaje ve sportu kombinujícím fotbal a tenis se účastní 24 zemí.

Čeští nohejbalisté patří tradičně k hlavním favoritům a věří, že budou mít své obsazení v nedělních finálových zápasech mezi jednotlivci i ve dvojicích a trojicích. Stejně jako na veleúspěšném MS 2018 vede tým z pozice kapitána karlovarský čahoun Jan Vanke.

Na minulém MS jste vyhráli vše, co se dalo, a teď obhajujete tři zlaté medaile. Jak těžká pozice to je?

Velmi těžká, protože diváci očekávají, že bychom takový výsledek měli zopakovat. To, co se nám před čtyřmi lety v Kluži povedlo, se stalo poprvé v české historii. Byli bychom rádi, kdyby to dopadlo stejně, ale obhajoba je vždy těžší. Nicméně věřím tomu, že nějakou zlatou medaili určitě obhájíme.

Je reálná šance, že obhájíte všechny tři? Je Česko hlavním favoritem v jednotlivcích, dvojicích i trojicích?

Reálné to je, ale víme, že statistiky a predikce ve sportu často selhávají. Proto se lidé dívají. O překvapení není nouze, přesto doufám, že obhájíme pozici nohejbalové velmoci.

MS v Praze se mělo hrát už v roce 2020, ale zhatil ho covid. Totéž o rok později. Jste teď o to více natěšení, když jste se konečně dočkali?

Teď je to pro nás skoro jako olympiáda nebo fotbalové MS, také jednou za čtyři roky. Jsme obrovsky natěšení, připravujeme se na to dlouho a chceme zúročit, co jsme natrénovali. Přenést náš vrchol do praxe.

Speciální je i to, že český nohejbal slaví stoleté výročí.

Ano, navíc vůbec poprvé je šampionát v Praze. Sto let je krásný milník a vnímám to tak, že MS bude velkou oslavou. Věřím, že na mapě sportu se nohejbal neztratí ani v dalších letech.

Kapacita v O2 universu by měla činit pět tisíc míst. Myslíte, že minimálně na nedělní finálový den se zaplní?

Věřím, že ano. Máme předpoklad, že většina lístků by měla být už teď vyprodaná. Věříme, že diváci vytvoří bouřlivou atmosféru, protože před pěti tisíci lidmi jsme dosud nikdy nehráli. Bude to asi podobné tomu, co jsme na MS před šesti lety zažili v Brně, tam bylo zhruba tři a půl tisíce lidí.

Dokáže při nohejbalu divácká podpora hráče vyhecovat?

Rozhodně. A naopak to může být neznámá pro hráče, kteří před takovou kulisou nikdy nehráli. V play off extraligy míváme sice také dobrou atmosféru a diváků chodí dost, ale pět tisíc lidí je úplně něco jiného. Těším se, že budou naším dalším hráčem.

Česká nominace na MS Foto: Nohejbal.org Jednotlivci: Ondřej Vít. Dvojice: Pavel Kop, Lukáš Rosenberk, Jiří Kalous. Trojice: Jakub Pospíšil, Lukáš Rosenberk, Ondřej Vít, Michal Kolenský, Jan Vanke. Náhradník: Milan Kučera.

Před čtyřmi lety v Rumunsku byli ve všech kategoriích za vámi druzí Slováci. Budou i letos vašimi největšími soupeři?

Rivalita mezi námi je asi největší. Neřekl bych ani o jednom z těch týmů, že je favorit, oba jsme spolufavorité. Slováci mají stejně zkušený tým jako my, ti hráči už MS také vyhráli. Myslím, že se bude rozhodovat v koncovkách a v hlavách. Mnohem otevřenější pole na medailových pozicích je podle mě v singlu, kde skvělou výkonnost vykazují i Korejec, Rumun, Maďar, Francouz nebo Švýcar.

Rozpíná se nohejbal po světě?

Určitě. Viděl jsem v kvalifikačním zápase Iráčany a ani bych je nepoznal, jaký udělali pokrok. Nohejbal je atraktivní sám o sobě, jen nebyl zatím tolik zpopularizován. Skvělé podmínky jsou v Koreji, kde mají dvoumilionovou základnu. Jokgu, což je sport podobný nohejbalu, je tam nesmírně oblíbený. V Iráku zase vytvořili velmi dobré tréninkové podmínky. My Češi, coby průkopníci nohejbalu, se těm zemím snažíme pomoct, aby byl u nich nohejbal na vzestupu. Děláme pro ně různá školení, turnaje.

Pražského MS se účastní 24 týmů ze čtyř kontinentů.

Už se to opravdu hezky rozrostlo. Mají o to zájem i v Africe a Americe. Jen to, že se hraje před MS kvalifikace, značí, že nohejbal neustále roste.

Vy osobně jste byl také na průkopnické cestě v zahraničí?

Ano, byl jsem v Dubaji, kde jsme školili právě Iráčany ať už v rámci rozhodčích, hráčů nebo trenérů. Zvou nás také do Ameriky. Byli jsme v Kolumbii, kde se hrál turnaj a zároveň jsme s místními hráči trénovali, hráli přátelská utkání. Snažíme se v rámci našich možností podporu dávat a nohejbal rozvíjet.

U Korejců se na MS jistě všichni těší na jejich akrobatický styl, viďte?

Korejci přinesli do nohejbalového světa svěží vítr, od roku 2012 se účastní MS a jejich akrobatický styl baví diváky. Stříhají nůžky, létá to kolem nás obrovskou rychlostí. Je to asijský styl nohejbalu, je to atraktivní. Každý bod i podání oslavují hlasitým výkřikem, kolikrát Korejci strhnou diváckou kulisu na svou stranu, i když hrají proti domácím. Takovou show náš sport přesně potřebuje.

Může být jejich herní styl budoucností nohejbalu? Jak se posouvá hra samotná?

Hra se posouvá, ale tradiční způsob, který představujeme my a Slovensko, je podle mě pořád nejúčinnější. Asijský styl je atraktivní, ale čas od času přijde větší chybovost. Naše hra možná není tolik atraktivní, trpělivost však mnohdy přináší rozhodující body. Proto si nemyslím, že je to úplně budoucnost nohejbalu, ovšem některé prvky bychom mohli převzít. Někteří mladí hráči u nás už se o to snaží, některé údery odkoukali od Korejců. Stírá se tam nevýhoda výšky, když nejste vzrůstem tak vysocí.

Jak si stojí nohejbal v Česku? Je ve vašich očích stále tolik populární i mezi rekreačními hráči?

Pokud se zeptáte Čecha, jestli někdy hrál nebo viděl nohejbal, celá řada lidí bude vědět. Na rekreační úrovni je to nesmírně populární, na vrcholové úrovni už je to skutečně sport v pravém slova smyslu. Obnáší mnoho dovedností, které si člověk musí osvojit. Nohejbal si své místo drží, pracuje se s mládeží, dbá se na to. Je důležité, abychom my Češi, kdo jsme nohejbal vlastně vymysleli, pomohli ostatním v rozvoji a drželi ten prapor.