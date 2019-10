Nový Zéland - Irsko 29:0. Ani v úvodu druhého poločasu se Irům nedaří

Úvodní půle zápasu je minulostí a Nový Zéland má čtvrtfinále zatím pevně ve svých rukou. All Blacks vstoupili do souboje s Irskem skvěle, když se již v 7. minutě zásluhou trestného kopu Richieho Mu'ongy dostali do vedení. Následovala pětka Aarona Smithe, kterou posléze prokopl zmiňovaný Richie Mu'onga. Naprosto stejná situace se odehrála ve 20. minutě, kdy si Aaron Smith připsal svou druhou pětku a Richie Mu'onga pár minut nato třetí úspěšný kop v zápase. Aby toho nebylo málo, dopustili se Irové další zbytečné ztráty při útočné kombinaci a trestem bylo ve 32. minutě položení Beaudena Barretta. Irové se k brankovišti soupeře dostali až v samotném závěru, nicméně pětky stejně nedosáhli.