Češi mohou vládnout, strop mají jinde, tvrdí Garčar. Tým se sjednotil, spory vymizely

Pohledem do historie je stříbro českých florbalistů na mistrovství světa ve Švýcarsku skvělým úspěchem, přesto byli hráči po finále a porážce od Švédů v prvé řadě pořádně zklamaní. "Rozumím jim. Kluci jsou sebevědomí a přemýšlí jinak než kdysi my," říká Milan Garčar. Bývalý dlouholetý reprezentant v rozhovoru hodnotí skončený šampionát i nové rozložení sil ve světě florbalu.

Převažuje ve vás po turnaji zklamání, nebo radost z českých výkonů?

Celkově mám radost z toho, jak kluci hráli a jak tým fungoval. Je to obrovský posun oproti tomu, jaká mužstva reprezentovala dříve. Dovednosti současných hráčů jsou na jiné úrovni a od toho se odráží jejich sebevědomí, do zápasu s kýmkoliv jdou s tím, že vyhrají. Až na třetí třetinu s Němci to byl turnaj bez zásadního výkyvu. Na zápasy se hezky koukalo. Byl to nejlepší český výkon v historii.

Finálový zápas proti Švédsku ovšem nevyšel.

A na klucích bylo vidět, jak jsou zklamaní. V roce 2004 si šel tým to finále hlavně užít, byl rád, že bude mít medaili. To je rozdíl oproti dnešku. Včera bohužel Švédové chytili začátek a bylo těžké reagovat. Takový zápas byl potřeba, další příležitost podle mě přijde a bude to vypadat lépe. Švédy ohromně rozvíjí projev, kterým musí hrát v domácí soutěži, jsou pak daleko lépe připraveni na finálové boje. Mají s tím bezesporu více zkušeností. Připadá mi, že Švédové a Finové hrají naplno až v závěrečném víkendu.

V sobotu Češi po sedmi nezdarech v řadě konečně zvládli semifinále MS, domácí Švýcary rozstříleli 11:3. Do jaké míry hrálo roli, že soupeřem nebylo Finsko jako obvykle?

Pro kluky to bylo super. Druhá skupina se zamotala, Finové ztratili se Švýcary a nám to otevřelo lepší cestu. Hlučné domácí publikum nemusí vždy zapůsobit, jak chcete, může vám svázat ruce. I Švýcaři byli rádi, že nešli na Švédy, ale na hřišti se ukázalo, jak rozdílný je teď český a švýcarský florbal. Češi vyměnili palivo, nasadili mladé talentované kluky, zato Švýcaři jsou v dojezdu. Hrají se stejnými hráči a nemají moc kde brát. Naši mladí kluci jsou posíleni dvěma juniorskými tituly mistrů světa a sebevědomí přenášejí i na starší, kteří to v sobě tolik neměli.

MS ve florbale České medaile: 2x stříbro (2004, 2022), 3x bronz (2010, 2014, 2021). Medailové pořadí: 1. Švédsko (10 - 4 - 0), 2. Finsko (4 - 7 - 3), 3. Česko (0 - 2 - 3), 4. Švýcarsko (0 - 1 - 7), 5. Norsko (0 - 0 - 1).

U vaší generace to bylo tak, že jste se proti Švédům a Finům pokoušeli o zázrak, zato současná reprezentace s nimi hraje vyrovnanější zápasy. Sebevědomí tak logicky roste, že?

Rozhodně. Zároveň je v tom podpis trenérského týmu. Kluci se potkávají se soupeři, které na juniorských šampionátech porazili. To je pro sebevědomí úžasný hrací motor. Už se lehce smazává rozdíl mezi severskými týmy a druhým sledem. Naše reprezentace se naučila žít okamžikem a na hřišti plní, co má. Je to momentálně nádherná reklama pro český florbal, je to strop, tak vysoko ještě nikdy nebyl. Zároveň si ale myslím, že to zdaleka není úplný strop.

Jak se vám líbí styl práce a vystupování trenéra Jaroslava Berky?

Z prostředí Sparty se s ním znám dlouhou dobu, vím, co po sobě zanechal. Líbí se mi, že on není žádný vládce na trůnu, který by na sebe strhával veškerou pozornost. Naopak, má široký realizační tým, kde má každý svou zodpovědnost a kompetence. Kluci tak lépe vnímají detaily a Jarda to z vršku dobře organizuje a řídí.

Podařilo se mu sjednotit reprezentaci? Pod Petrim Kettunenem někteří hráči odmítali hrát, i dříve prosakovaly na povrch různé problémy.

Nejspíš je to tak. Podle toho, co jsem slyšel, jak to vnímám. Soudržnost týmu a způsob fungování jsou odlišné proti dřívějšku. Kluci jsou spolu rádi, pracují v jiném nasazení a soustředění. Nejsou rozdělení, je to až rodinný kolektiv. Každý má přesně definovanou roli a je s ní ztotožněný. Je důležité, že nikdo není v žádné nejistotě. Jednotlivé lajny fungují a mají silnou chemii, to dříve nebylo pravidlem. Zkrátka je vidět skokový posun hráčských kvalit i celkového způsobu, jak se trénuje a pracuje. Mám k současné situaci jeden příklad.

Jaký?

Z roku 2010, kdy jsme z MS v Helsinkách přivezli bronz, ale vlastně se nám povedlo jediné utkání. Sice to rozhodující, po kterém jsme byli s medailí na větvi a šťastní, ale další zápasy nesplňovaly parametry týmu z elitní trojky. Zato v současné chvíli předvádí reprezentace konstantní výkony. Nejen na MS, ale i na Euro Floorball Tour, kde už opakovaně poráží všechny soupeře. To tady nikdy dříve nebylo.

Říkal jste, že švýcarský tým je za zenitem. Podobná obměna má potkat i Švédy a Finy. Znamená to pro Čechy reálnou šanci rozbít severskou nadvládu?

Určitě. Český tým je silný a přitom hodně mladý. Mnoho hráčů má herní potenciál ještě na dvanáct let dopředu. Švýcaři jsou na tom obráceně, za mě nejhůře z celé elitní čtveřice. Ve stejném problému trochu vězí i Finové, ale nástupní generaci nemají špatnou, dokážou nové hráče zapracovat. Švédové mají stěžejní hráče lehce přes třicet let, nicméně mohou jednoduše doplňovat tým z domácí soutěže. Mají nespočet akademií, florbal se jede na mnoha místech jako hlavní sport.

Takže by se Češi mohli na delší dobu usadit třeba před Finy?

V současnosti jsme na tom nejlépe, co se týče věkového složení. Máme ukotvenou základní sestavu a kluci jsou pořád hladoví. Bavíme se o periodě na několik MS dopředu, musíme dále pracovat s novými juniory a doplňovat je do širšího kádru. Protože hráči, kteří nám teď dorostli, jsou opravdu nadstandardní a vychovaní konceptem juniorské reprezentace. Je potřeba to dále držet. Bylo by hezké třeba na nějakou dobu převzít nadvládu nad florbalem…

Ale?

Zase je potřeba si na rovinu říct, že srážka se Švédy ve finále byla velkým zrcadlem. Pořád tomu ještě něco chybí. Dokážeme je porazit v přípravě, remizovat s nimi ve skupině MS, což je i tak obrovský posun, ale je nezbytné podat proti nim perfektní výkon v těch rozhodujících zápasech.