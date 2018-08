Fuksa sbírá jednu medaili za druhou. Na MS ale přijede jeho německá nemesis

před 1 hodinou

Rychlostní kanoista Martin Fuksa prožívá báječnou sezonu. Dvě zlaté medaile si přivezl z evropského šampionátu, čtyři ze závodů Světového poháru a celkem sedm z mistrovství republiky. S reálnými šancemi odjede i na mistrovství světa, které se koná koncem příštího týdne v portugalském Montemoru. "Cítím dobrou formu, takže bych rád rozšířil svoji medailovou sbírku i na největší letošní akci,“ usmíval se v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Když se tak dívám na výčet Vašich letošních úspěchů, existuje vůbec něco, co se Vám během této sezony nepodařilo jak jste chtěl?

Všechny závody vyšly podle mých představ. Velice nepříjemná byla jen desetidenní přestávka, kterou na soustředění zavinila viróza. Před domácím šampionátem jsem pak musel čtyři dny brát antibiotika. Náročnějším tréninkem jsem však vzniklé manko vždy smazal.

Výsledky to také potvrzují. Kterých prvenství si nejvíc ceníte?

Každý si myslí, že dvou medailí z mistrovství Evropy, ale já si cením každého cenného kovu. K jeho dosažení jsem musel v přípravě vynaložit hodně sil, často i dřiny a odříkání. Být na stupních vítězů v kterémkoli závodě je pro mě velice příjemná odměna a zároveň mě posouvá dál, zvyšuje sebevědomí.

Začínáte už myslet na světový šampionát?

Už trošku večer, při klidu. Začínám uvažovat kdo do Portugalska přijede, jak se mi bude dařit hned v rozjížďce, jakou budu mít formu či jaký bude asi foukat vítr, který je pro kanoisty velice důležitý.

Jaký bude ve vašich disciplínách 500 a 1000 metrů rozdíl mezi evropským a světovým šampionátem?

Evropská špička přijede určitě v kompletním složení, včetně mého odvěkého rivala Němce Brendela. Tuto elitu však rozšíří zřejmě jen jeden Brazilec. Může však samozřejmě někdo překvapit. Ale Číňané to asi nebudou, protože ve stejném termínu jsou Asijské hry, na kterých by neměli chybět.

Vaše dvě zlaté z mistrovství Evropy napovídají, že tedy zase budete patřit k favoritům. Nebo se něco změnilo?

Evropský šampionát se konal skoro před čtvrt rokem a od té doby se v kanoistickém světě mohlo leccos stát. Dívám se hlavně na sebe a netajím, že zase chci bojovat o nejvyšší příčky. K jedné změně došlo v časovém programu a sice, že moje oblíbená pětistovka je na programu hned ve čtvrtek Všichni tedy na tom fyzicky budeme stejně. Této změně jsme přizpůsobili i trénink.

S jakou vizí se tedy do Portugalska vydáte?

Na mistrovství světa se chce každý co nejlíp připravit a upozornit na sebe výborným výkonem. To je jistota, ale už je otazník, v jaké formě přijede třeba Sebastian Brendel, co lze od něj čekat. Chytřejší budu až po rozjížďkách. Ideální by byl postup přímo do finále, protože jinak by mě jeden den mohly čekat tři až čtyři závody. Pak je nutná rychlá regenerace, ale zase to má výhodu, že můžete usnout bez myšlenek, jak se vám povede v semifinále. .

Kromě dvou závodů jednotlivců vás čeká i debl se svým bratrem. Co si od tohoto vystoupení slibujete?

V porovnání s loňskem a po právě lodi jsme se zlepšili, ale až na šampionátu uvidíme, na co to bude stačit. Byli bychom spokojeni, kdyby se nám podařilo postoupit do velkého finále, tedy mezi devět nejlepších deblů.