"Máme natrénováno nejvíc, co jsme kdy měli." Dvojskif postoupil na MS do semifinále

před 52 minutami

ME ve veslování v Račicích (Podrazil, Helešic) | Foto: Tomáš Liška

Veslaři Lukáš Helešic s Jakubem Podrazilem měli chuť ještě pozlobit Novozélanďany, nakonec je však nechali být.

Plovdiv (od našeho zpravodaje) - Veslařská dvojice Helešic, Podrazil dojela ve čtvrtfinále mistrovství světa na třetím místě. Český dvojskif bez kormidelníka postoupil do semifinále po jisté jízdě.

Česká loď se téměř po celý závod držela na třetím místě za Kanaďany a Novozélanďany. Češi si udržovali pohodlný odstup od polské dvojice, která je jako jediná mohla potenciálně připravit o postup, ostatní soupeři byli totiž výrazně vzdálenější cíli.

"Jakub to hlídal. Já se na soupeře moc nekoukám, abych loď neroztřásl a neztratili jsme závodní rytmus," vysvětlil Lukáš Helešic. "Viděl jsem jen na Dány, ti byli na kilometru už hodně daleko."

Právě po kilometru měli Češi příjemný náskok, který nepustili. Dvojskif absolvuje tři závody ve třech dnech, středeční program odsunul silný vítr.

Ve čtvrtek už byly podmínky takřka ideální. "Úplně fér, není o čem mluvit," těšilo Helešice. Ten ještě pomýšlel na to, že by česká dvojka zaútočila v závodě na druhé místo, které drželi Novozélanďané. "Uteklo nám to ve druhé pětistovce, i když ve třetí jsme se dotáhli na půl loďky. Měl jsem chuť ještě pozlobit Novozélanďany, ale Jakub nechtěl, tak jsme je nechali být," usmál se dvaadvacetiletý skifař.

"Jezdíme tak, že tři jdou dál, my jsme třetí, nemusíme to hnát dál. Dva a půl dne jsme tu stáli, takže se dá říct, že jsme jeli první závod a ten se vždycky jezdí špatně. Myslím si, že to od nás bylo lepší než rozjížďka," dodal.

Před semifinále cítí český dvojskif dobrou formu. "Natrénováno máme asi nejvíc, co jsme kdy společně měli. Je to o tom, přesvědčit hlavu, aby to prodala," je přesvědčený Helešic.

"Jakub si tréninky měří na hodinkách, trenér si to zapisuje. Mě to moc nezajímá. Jezdím spíš na pocit. Jsem přesvědčený, že na to máme," poznamenal Helešic odhodlaně.

Semifinále je v Plovdivu naplánované na pátek, finále by se mělo jet o den později.