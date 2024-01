Dá si omeletu, pizzu a jde na finále. Svět šipek žasne nad vousatým dítětem bez nervů

Hned 3. ledna večer může Luke Littler dopsat jeden z největších sportovních příběhů roku 2024. Šestnáctiletý Angličan udivuje svými suverénními výkony na mistrovství světa v šipkách, kde jako nejmladší hráč v historii vůbec vyhrál zápas. Dnes bude bojovat už přímo o titul.

V listopadu vyhrál finále mistrovství světa do 23 let, posléze přidal titul v kategorii do 18 let a čtyři dny před Vánoci si Littler odbyl debut na MS dospělých v londýnském Alexandra Palace.

Nizozemce Christiana Kista smetl 3:0 s úchvatným průměrem 106,12 bodu na tři šipky a už tím zaujal. Stal se nejmladším hráčem, který kdy na MS vyhrál jediný zápas. Střih o dva týdny a pět vítězství dále. Dnes večer čeká teenagera z města Rancorn velké finále.

"Po prvním zápase jsem si říkal, že možná ještě vítězství přidá. Tohle by mě ale ve snu nenapadlo," komentovala během Littlerova semifinále česká šipkařská dvojka Karel Sedláček.

Mladík v bitvě o finále deklasoval šampiona z roku 2018 Roba Crosse 6:2. Nedal mu šanci, přestože Cross nehrál vůbec špatně. "Bůh ti žehnej, máš na to. Vyhraj to," přál po zápase o 17 let mladšímu krajanovi.

MS v šipkách zažilo v posledních letech nástup ženské senzace Fallon Sherrockové či vloni ve finále nejlepší leg v dějinách mezi Michaelem Smithem a Michaelem van Gerwenem.

Littlerův příběh má potenciál vše překonat.

Už teď má jistých 200 tisíc liber (přes 5,5 milionu korun), jako šampion by si přišel dokonce na 500 tisíc. V Anglii, kolébce šipkového sportu, čelí masivnímu zájmu fanoušků a médií. Ale jako by to s ním nic nedělalo.

Jak se budete připravovat na finále? "Budu dělat to, co vždy. Ráno si dám omeletu se šunkou a sýrem. Přijdu do haly, sním pizzu a potrénuju," smál se Littler v rozhovoru po semifinále.

Při prvních zápasech na něj fanoušci v hale pokřikovali, že ráno musí do školy. Postupně se to změnilo v chorál "There's only one Luke Littler", kterým býval tradičně oslavován Phil Taylor, nejlepší šipkař historie.

Littler si pozornost užívá. Rád rozdává fotky a autogramy, pózoval třeba na snímku s fotbalovými reprezentanty Declanem Ricem a Aaronem Ramsdalem. Ze šipkařského šampionátu si odskočil na domácí duely Arsenalu a Tottenhamu, kde byl pozván do VIP lóže.

Bulvární média v Anglii teď řeší také jeho partnerku Eloise Milburnovou.

"Littler se s jednadvacetiletou přítelkyní poznal on-line při hraní FIFA na X-boxu. Brzy je spojila láska k fotbalu a šipkám. Eloise pracuje coby kosmetická poradkyně a zpívá jako Adele," napsal o ní list The Sun.

Mimo šipkařská jeviště žije Littler obvyklý život teenagera: "Prostě se probudím, dám si nějaké jídlo a hraju na X-boxu. Pak si házím na terč." Když byl na začátku turnaje tázán, za co by utratil vyhranou sumu, měl jasno. "Za kredity na X-box," odpovídal.

Nicméně právě šipky jsou jeho obrovskou zálibou od útlého dětství. Již ve věku 18 měsíců házel Littler na malý dětský terč, v sedmi přešel na klasický. Začal vyhledávat zápasy a přišel do akademie Karla Holdena.

"Měl asi deset let, ale hned se rozkřiklo, jak je výjimečný. Brzy hrál proti starším," popisoval Holden. "Teď ke mně chodí spousta kluků v takovém věku a říkají, že chtějí být jako on. Je to neuvěřitelné," dodal.

Svou postavou ani obličejem Littler šestnáctiletého mladíka zrovna nepřipomíná. A také u terče se chová, jako by měl za sebou několik mistrovství světa.

Nezdráhá se hrát si s publikem, hecovat ho svými gesty. Zároveň to není nic drzého, co by bylo za hranou. Nevidíte u něj vztek, pokud netrefí, co potřeboval. Hraje chladnokrevně a zcela bez nervů.

Vymyká se i netradičním řešením herních kombinací. V semifinále proti Crossovi zavřel například 142 přes dvakrát T17 a svůj oblíbený double 20. Nebo odmítl zavírat 36 přes double 18 a raději si sehrál dolů přes 16. To jsou velmi nestandardní varianty.

Ve finále se střetne s krajanem a jmenovcem Lukem Humphriesem, jenž byl před turnajem považován za největšího favorita a stane se světovou jedničkou, ať už finále dopadne jakkoliv.

Humphries předvedl v semifinále statisticky ještě hodnotnější výkon než Littler. Dalšího Angličana Scotta Williamse roznesl bez ztráty setu 6:0 a vyšplhal na průměr 108,74. Souboj o titul slibuje strhující podívanou, přímý přenos nabídne od 21:15 stanice Nova Sport 2.

Littler a Humphries se před čtyřmi lety střetli na hospodském turnaji. Nyní si proti sobě zahrají nejprestižnější možný zápas.