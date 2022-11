Lidi se Kellnerové smáli. Byla jsem expresivní, přiznala po historickém postupu

Česká jezdkyně a manažerka Prague Lions Anna Kellnerová prožívala krušné minuty při čekání na výkony jezdců, jejichž nezdary mohly její tým posunout do finále Super Cupu.

Nechtěla být při parkurovém Prague Playoffs v týmové soutěži znovu sedmá, jak se to stalo při posledních dvou ročnících. A hrozilo to i tentokrát, protože před posledními dvěma týmy se Lvi zařadili na pátou příčku a museli čekat, jestli se dostanou do šestičlenného finále.

Kellnerová si na ročníky 2019 a 2021 vzpomněla. "První moje myšlenka byla ta, že to zase projedeme. Ale říkala jsem si, že to není možné, že nemůžeme mít takovou smůlu, a snažila jsem se myslet pozitivně," řekla novinářům.

Čekání hodně prožívala. "Byla jsem trošičku expresivní, takže se mi lidi smáli. Ale to patří ke sportu," svěřila se.

Nakonec bylo jasno rychle, už po dvou jezdcích hned následujícího týmu Stockholm Hearts. "Je to tak, ale i když jsou to jen čtyři minuty, tak je to dlouhé čekání," komentovala to Kellnerová.

Sama byla nadšená, že v sedle Catch Me If You Can zvládla náročný parkur s jedinou chybou. "Catchie skákala fakt naprosto úžasně a musím říct, že takový pocit jsem na parkuru ještě nezažila," prozradila.

Byla ráda, že si vzhledem ke startovnímu číslu deset mohli s parťáky z týmu prohlédnout, jak se s náročným parkurem potýkají jiní jezdci. "I když jsme si ho všichni prošli, tak byli části, které jsme nevěděli, jak máme zajet. Když jsme před námi viděli nějaké koně, mohli jsme si udělat lepší obrázek o trati," uvedla.

Nasčítaly se zkušenosti, které při předchozích ročnících elitní parkurové akce v Praze nasbírala. "Jsem hrozně ráda, že jsem uprostřed loňské sezony začala trénovat s Nielsem. Díky jeho způsobu tréninku a tím, že je pohodový, ale věci říká, jak jsou, tak jsem byla schopna jezdit trochu víc chladně, nebýt v takovém stresu. Mám věci víc pod kontrolou, což je obrovský rozdíl," popisovala jezdkyně, kterou připravuje belgický týmový kolega Niels Bruynseels.

Letos do týmu přibyl jeho krajan Pieter Devos a vzhledem k problémům ostatních členů sestavy museli většinu sezony absolvovat stejně jako pražskou akci ve třech. Tím se posílil jejich týmový duch. "Nebojovali jsme jen sami za sebe, ale za všechny tři jako tým. Žádné rituály nemáme, jedině se snažíme vždycky udržet vtipnou atmosféru, což nám pomáhá," řekla účastnice loňských olympijských her v Tokiu.

Také ve finále budou Prague Lions usilovat o co nejlepší výsledek, stejně jako všichni ostatní pomýšlejí na umístění na stupních vítězů. Na dnešní pozdní večer ale Kellnerová plánovala trochu odreagování. "Půjdu se pozdravit s rodinou a kamarády, protože jsem je ještě neviděla, a pak si budeme muset sednout, aby nám trochu opadl adrenalin, kterého jsme teď plní," dodala.

Dvoukolové finále Super Cupu začne v neděli v 15:30.