Liberečtí volejbalisté neztratili v Brně ani set, nadále pokračují bez porážky

před 1 hodinou

Volejbalisté Liberce mají i po pátém zápase extraligy plný počet bodů. Další vítězství si připsali dnes po předehrávce v Brně, kde zvítězili 3:0 a stíhají mistrovské České Budějovice. Ty zatím neztratily ani set, Severočeši dva.

Brno - Dukla během léta výrazně posílila a oba navrátilci ze zahraničí Jan Štokr a Aleš Holubec pomáhají týmu zpod Ještědu naplňovat mistrovské ambice. V souboji finalistů z roku 2016 Liberečtí deklasovali Brno v prvním setu 25:9, další dvě sady získali shodně 25:22.

Hosté splnili roli favorita i s pomocí deseti bodových bloků. I v útoku soupeře předčili a připravili mu druhou porážku v sezoně. Zhruba za měsíc vstoupí oba dnešní aktéři do evropských pohárů: Liberec do Poháru CEV a Brno do Challenge Cupu.