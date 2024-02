Las Vegas nechce jen hazard. Super Bowl má "městu hříchu" pomoci být i městem sportu

Las Vegas hostí svůj první Super Bowl. Je to další krok k tomu, aby se "město hříchu" stalo také městem špičkového sportu.

Kasina v Las Vegas často hostí prestižní boxerské zápasy. V 80. letech se tu jela dvakrát formule 1. Tamní ovál Las Vegas Speedway hostil do tragické smrti Dana Wheeldona v roce 2011 závody formule IndyCar a stále se na něm jezdí populární automobilová série NASCAR.

Ale k tomu, aby se největší město státu Nevada stalo centrem světového sportu, mu stále něco chybělo. Loni v listopadu se v ulicích města včetně slavného bulváru Strip jel noční závod formule 1.

Hned první trénink byl sice narušen utrženým víkem kanálu, ale celkově lze Grand Prix Las Vegas považovat za velmi úspěšnou.

V noci z neděle na pondělí našeho času ale město čeká největší sportovní událost v jeho historii. Do Las Vegas se slétnou fanoušci amerického fotbalu z celé země, aby se jich celkem 65 000 usadilo do ochozů Allegiant Stadium a sledovali v něm finále Super Bowlu.

Bude to sice už 58. souboj o Vince Lombardi Trophy pro šampiony profesionální soutěže amerického fotbalu NFL. Jenže poprvé se bude konat v sedmém největším státě USA. O korunu šampionů se utká San Francisco 49ers s obhájci titulu Kansas City Chiefs.

Las Vegas, které bývalo ve sportu skutečnou "Popelkou" se nyní může pochlubit dvěma novými víceúčelovými stavbami: halou Sphere se svítící střechou a stadionem Allegiant Stadium.

Díky nim se do města hrnou hvězdy pop kultury, jako například skupina U2. "Je to plátno nebývalého rozsahu," popsal Sphere kytarista U2 The Edge.

Celkový počet návštěvníků Las Vegas se v roce 2023 vyšplhal na 40,8 milionu. Kromě zábavy a hazardních her se region stal oblíbeným také u podnikatelů a zájemců o bydlení.

Nespokojení lidé chtěj raději peníze pro školy

Ovšem ne vše je zde růžové. Protože je to město postavené uprostřed pouště, jsou spojena některá významná rizika, která by mohla jeho růst s oteplováním planety zbrzdit.

Mnozí obyvatelé také přijímají se smíšenými pocity fakt, že se na financování stadionů pro nové týmy profesionálního sportu využívají veřejné dotace.

Las Vegas se dočkalo příchodu velkých sportovních klubů, jako jsou Golden Knights z NHL, Aces z WNBA, Raiders z NFL a brzy i Athletics z MLB. Zároveň se očekává příchod týmu NBA. Tyto stavby, podporované významnými veřejnými prostředky, mají za cíl posílit hlavní ekonomický motor města: cestovní ruch.

Stadion Allegiant, kde sídlí Raiders a který hostí Super Bowl, získal z veřejných prostředků 750 milionů dolarů. To kritiku v souvislosti s obavami z nedostatečného financování veřejných služeb, zejména školství.

To trápí velký počet žáků ve třídách, nedostatečné vybavení a výrazný nedostatek učitelů. V důsledku toho skupina občanů včetně učitelů podala proti této subvenci žalobu.

"Pokud chtěli skutečně diverzifikovat ekonomiku, může sport přinést nějakou přidanou hodnotu? Ano, ale nepotřebovali k tomu veřejné finance," řekla jedna ze žalobců Christina Giunchiglianiová, která byla v roce 2016 jedinou členkou sedmičlenné komise místní rady, která hlasovala proti financování Allegiant Stadium.

Sázkařská událost roku

Klíčovou postavou stojící za přilákáním sportovních týmů do Nevady je Steve Hill, generální ředitel a prezident organizace LVCV. Ta se stará o marketing měst.

"Las Vegas má jako turistické destinace jedinečné postavení Akce na těchto stadionech přitahují značné množství návštěvníků, a tím ospravedlňují veřejné výdaje prostřednictvím příjmů z cestovního ruchu," míní Hill.

Jedním z hlavních lákadel Las Vegas je všudypřítomný hazard. Ale Super Bowl nebude ternem ani tak pro kasina a herny, jako spíš pro majitele sázkových kanceláří.

Odhady signalizují, že Super Bowl bude největší událostí sportovního sázení v historii USA. Téměř 43 milionů Američanů (o 41 % více než loni) se chystá vsadit na zápas rekordních 23,1 miliardy dolarů. To ale zároveň zvyšují obavy z míry závislosti na hazardních hrách.