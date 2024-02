O Super Bowl se utkají týmy, které se do finále spíš protrápily

Spojené státy americké se chystají na finále ligy amerického fotbalu NFL čili Super Bowl, považovaný v zemi za nejvýznamnější společenskou událost roku. Tentokrát se navíc ostře sledovaná akce odehraje v centru zábavy v Las Vegas, v pondělí od 0:30 SEČ se o cennou trofej utkají San Francisco 49ers a obhájci titulu Kansas City Chiefs.

V minulém roce Super Bowl sledovalo v průměru 115 milionů diváků a šlo o nejsledovanější pořad v historii amerického televizního vysílání.

A letos se očekává, že zájem veřejnosti bude ještě větší. Kapitán Kansasu City Travis Kelce totiž tvoří pár s jednou z nejpopulárnějších zpěvaček současnosti Taylor Swiftovou. Díky tomu oblíbenost už tak nejpopulárnějšího sportu v USA i díky fanouškovské základně hvězdné celebrity nadále roste.

Trojnásobní šampioni Chiefs jsou sice obhájci titulu a do Super Bowlu postoupili počtvrté za posledních pět let, přesto nejsou favority. V této sezoně se na postup do finále hodně nadřeli.

Svoji divizi sice vyhráli, ale v konferenci skončili až třetí a herně se jim příliš nedařilo. Největší hvězda týmu a zřejmě i celé soutěže quarterback Patrick Mahomes měl statisticky nejslabší sezonu od nástupu do NFL před šesti roky. Kelceho čísla byla nejhorší od roku 2015.

V play off se ale tým zvedl, prodal nabyté zkušenosti a ukázal, proč je nejúspěšnějším klubem posledních pěti let.

V osmifinále zdolal Miami přesvědčivě 26:7. Ve čtvrtfinále Chiefs šťastně vyřadili Buffalo (27:24), které je v základní části porazilo, a v semifinále je nezastavili ani vítězové základní části z Baltimoru. Chiefs po skvělém výkonu v obraně zvítězili 17:10.

Ve finále se znovu po čtyřech letech utkají se San Franciscem, které je jako vítěz Národní konference mírným favoritem na titul. Trofej už 49ers získali pětkrát, naposledy ale v roce 1994.

Také tým kolem quarterbacka Brocka Purdyho měl s postupem do Super Bowlu problémy a v semifinále předvedl největší obrat v historii konferenčních finále. S Detroitem totiž v poločase prohrával 7:24, ale ve druhé půli zaznamenal 27 bodů v řadě a zvítězil 34:31.

Předtím 49ers otočili i čtvrtfinále s Green Bay Packers (24:21) díky deseti bodům v poslední čtvrtině.

San Francisco nemá na rozehrávce takovou hvězdu jako Kansas City. Purdy patří na své pozici spíše k lepšímu průměru. Opřít se ale může o aktuálně nejlepšího running backa v soutěži Christiana McCaffreye, jehož běhový výkon by mohl být klíčem k zisku titulu.

McCaffrey je považován za možného adepta na ocenění pro nejužitečnějšího hráče Super Bowlu, které může získat jako první running back od roku 1998. V této sezoně už byl zvolen nejlepším ofenzivním hráčem roku.

"Všichni hráči v NFL tvrdě dřou. A McCaffrey k tomu má i jeden z největších talentů v celé soutěži. Pro trenéra je skvělé mít hráče, jako je on," řekl trenér San Francisca Kyle Shanahan.

Na McCaffreye se bude muset obrana soupeře hodně soustředit, čímž by se měl uvolnit prostor pro přihrávky do křídel na Deeboa Samuela a Brandona Aiyuka.

O to důležitější bude výkon defenzivy Chiefs v čele s Chrisem Jonesem a Trentem McDuffiem. Obranu 49ers naopak táhnou Fred Warner a Nick Bosa.

"Všichni víme, o co se hraje. V našem sportu se počítají jen vítězství v Super Bowlu. A nikdy nevíte, jestli to pro vás není poslední finále. Všichni do toho dáme všechno, a kdo bude na konci lepší, získá věčnou slávu," řekl Mahomes.

"Už vím, jaké je to prohrát Super Bowl. Hodně to bolí a nikdo to nechce zažít znovu. Podle toho to bude na hřišti vypadat," dodal.

K Super Bowlu tradičně patří i velkolepé poločasové hudební vystoupení. Letos se o ně postará osminásobný držitel ceny Grammy a jedna z nejvýraznějších hvězd R&B hudby Usher.

"Je to pro mě největší životní pocta. Toto mi chybělo na mém seznamu mých snů a konečně se mi to splní," prohlásil pětačtyřicetiletý zpěvák, který nejvíce zazářil v roce 2004 s písní Yeah!, jež vytvořila v USA několik rekordů.

Přímý přenos Super Bowlu odvysílá stanice Premier Sport 2. Chybět nebude obsáhlé předzápasové studio, ani přestávková half-time show. Nově jsou také připraveny vstupy s fanoušky z Hard Rock Cafe, kde se bude promítat přímý přenos na velkých promítacích plátnech.