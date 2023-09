Tvrdý konec ve čtvrté minutě. Kozma do finále Gamechangeru neprošel

Český MMA zápasník David Kozma prohrál v semifinále projektu organizace Oktagon "Tipsport Gamechanger" s Bojanem Veličkovičem ze Srbska a přišel o šanci získat hlavní výhru v podobě 300.000 eur.

Veličkovič dokázal ukončit duel ve velterové váhové kategorii již v prvním kole a oplatil tak Kozmovi porážku z prosince 2021, kdy se oba utkali v Brně v titulovém souboji česko-slovenské organizace.

"Chtěl by se omluvit všem, kteří vedle mě stojí a podporují mě. Dnes jsem se do zápasů vůbec nedostal a nevyšlo to. Příště nastoupím silnější, omlouvám se," řekl zklamaný Kozma, který získal za porážku 80.000 eur.

Veličkovič byl aktivnější od prvních sekund a nakonec rozhodčí zápas ukončil v čase 3:45 minuty. "Je to úžasný pocit vyhrát semifinále. Už jsem chtěl s MMA skončit, ale letos se vše sešlo a opět se cítím výborně. I zásluhou Oktagonu," řekl čtyřiatřicetiletý bojovník se zkušenostmi z nejlepší světové organizace UFC.

Bezprostředně po utkání Veličkovič nabídl Kozmovi třetí vzájemný zápas. "Utkali jsme se v Česku, teď na neutrálním půdě. Pokud chcete, můžeme se na pět kol utkat v Srbsku," řekl promotérům organizace.

Ve finále projektu se Veličkovič utká s Andreasem Michailidisem z Řecka, který v prvním kole knokautoval Louise Glismanna z Dánska. Jejich souboj by se měl uskutečnit 29. prosince v pražské O2 areně. Vítěz získá bonus 300.000 eur, poražený 130.000 eur.

V hlavním zápase turnaje Oktagon 46 porazila Katharina Dalisdaová z Německa australskou soupeřku Jacintu Austinovou a stala se první šampionkou organizace ve slámové váhové kategorii. Dalisdaová donutila "odklepat" Austinovou zápas ve třetím kole.