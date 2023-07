Vémola vyhrál, ale slyšel i bučení. Titulový zápas přinesl zlomeninu a žádost o ruku

Karlos Vémola na turnaji organizace Oktagon v Praze na Štvanici porazil na body Lucase Alsinu z Argentiny a po květnové porážce s Patrikem Kinclem v titulovém boji se tak vrátil na vítěznou vlnu.

"Nebyl to lehký soupeř, jak někteří rádoby experti tvrdili. Ve druhém kole se mi nedařilo, zůstal jsem na zádech. Chápu ty, kteří bučeli, a děkuji těm, kteří tleskali. Ten frajer není tak špatný, jak o něm média psala," řekl Vémola, jehož čeká 7. října v Bratislavě titulový souboj v polotěžké váhové kategorii s Pavolem Langrem ze Slovenska.

Šampionem organizace v pérové váhové kategorii je i nadále Maté Sanikidze z Gruzie, jenž na Štvanici porazil vyzyvatele Loseneho Keitu z Belgie. Hlavní zápas akce, která se v prostředí tenisového centra v české metropoli konala podle pořadatelů naposledy, skončil zraněním Keity již po 68 sekundách prvního kola.

"Nepotřebuji k výhře takové štěstí, jsem bojovník a šampion. Něco takového bych nepřál ani nepříteli, je to hrozná situace. Je to ale sport, tohle se stává a nemohu to změnit. Je mi to líto. Věřím, že bych vyhrál i v boji a omlouvám se, že k tomu došlo takhle," řekl Sanikidze.

Keita, který si připsal první porážku ve 12. zápase v profesionální kariéře, si zřejmě zlomil pravou nohu. "Omlouvám se, Připravoval jsme se na tento zápas a tohle se mi ještě nikdy nestalo. Vždy v kleci předvedu show," řekl Keita, jenž je v Oktagonu držitelem pásu šampiona v lehké váhové kategorii. Rodák z Guineji následně v oktagonu pořádal o ruku svou přítelkyni.

V jediném ryze českém souboji knockoutoval Jan Široký ve druhém kole Ondřeje Petráška a připravil mu teprve druhou porážku v profesionální kariéře. Výhru před limitem si připsal i Daniel Škvor, který přinutil "odklepat" Nermina Hajdarpašiče ze Švédska zápas již na konci druhé minuty. Michal Jančuška poté jednoznačně prohrál na body s Němcem Eduardem Kexelem.