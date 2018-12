Konečný zvládl návrat do ringu vítězně. V souboji rapperů Marpo vybodoval Rytmuse

před 47 minutami

Bývalý profesionální mistr světa v boxu Lukáš Konečný zažil vítězný návrat do ringu. Na galavečeru "XFN Night of the Champions" ve vyprodané O2 areně v Praze, jehož součástí byly i zápasy smíšeného bojového umění MMA, porazil Matúše Babiaka ze Slovenska jednoznačně 3:0 na body.

V hlavním taháku akce poté v boxerském souboji rapperů Marpo alias Otakar Petřina také jasně vybodoval Rytmuse neboli Patrika Vrbovského. Čtyřicetiletý Konečný měl duel s o 12 let mladším soupeřem od druhého kola jasně pod kontrolou a o jeho výhře nebylo pochyb. "Nebyla to sranda. Pauza byla dlouhá a doufal jsem, že to bude snadnější," řekl Konečný, který předtím boxoval v dubnu 2014, kdy prohrál souboj o titul mistra světa ve střední váze organizace WBO s Američanem Peterem Quillinem. "Dokázal bych si zápas představit snazší. Soupeř byl brzy unavený, ale prostě rychlost už tam není," přiznal. Bezprostředně po duelu prozradil, že dále zřejmě boxovat už nebude. "Z dnešního výkonu rozhodně nejsem nadšený, takže se do ničeho dalšího nechystám," řekl. Stejně jednoznačný jako zápas Konečného byl i duel hudebníků. V bojových uměních zkušenější Marpo dokázal dostat Rytmuse ve 2. kole třikrát do počítání, zápas ale před limitem rozhodnout nedokázal. "Chci vzdát hold Rytmusovi, že ustál neskutečný bomby," řekl v ringu Petřina a uznale se vyjádřil i o atmosféře v hale. "Měl jsem pocit, že je mistrovství světa v hokeji," řekl. Očekávanou výhru si v části galavečera věnované MMA připsala česká jednička smíšených bojových umění Karlos Vémola, který už v 1. kole porazil Flavia Rodriga Magona z Brazílie. "Chtěl jsem fanouškům dát t.k.o. v 1. kole, jak slibuji, a hodně jsem na to trénoval. Jsem rád, že se to povedlo," řekl Vémola, který se jméno soupeře dozvěděl až na poslední chvíli. "Měl jsem ale hodně natrénováno, připravuji se posledních pět měsíců, takže jsem ho překvapil, jak jsem na něj nastoupil. Navíc na mě se nedá rychle připravit. Jsem složitá úloha. Všichni sice ví, co udělám, ale nedokážou se na to nastavit," konstatoval po své dominanci v oktagonu. Jedním z dalších soupeřů Vémoly by se měl stát Patrik Kincl, který již v prvním kole porazil Petra Ondruše a získal právo na červnovou odvetu. "Musím přiznat, že jsem byl nejvíce v kariéře pod tlakem. Nic jiného než výhru jsem si nepřipouštěl, a kdybych prohrál, tak bych nejspíš ukončil kariéru," řekl Kincl, jemuž se podařilo dostat Ondruše na zem a tam jasně dominoval. "Prohrát s Pínem (Ondrušem) by pro mě znamenalo, že ve vyšší lize nemám co dělat," podotkl. Samotný Vémola se odvety s Kinclem nebojí. "Jejich zápas nebyl o tom, kdo si zaslouží odvetu, ale o tom, kdo dostane zase namláceno. A bude to Kincl. Navíc ho tentokrát ukončím," řekl Vémola, jenž Kincla v červnu porazil na body. "Věřím, že budu mít šanci prolomit jeho neporazitelnost. Chtěl jsem zápas s Ondrušem ukončit dřív než Karlos, protože na tom se dají naše kvality porovnat. A to se mi podařilo," uvedl Kincl.

autoři: ČTK, Sport | před 47 minutami