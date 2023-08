Konec v cyklistice jsem si představoval jinak, neměl jsem plán, přiznává Svorada

Patří k nejúspěšnějším cyklistům české historie, vyhrál tři etapy Tour de France, dalších pět na Giro d'Italia, tři na Vueltě. Přesto prožíval Ján Svorada po konci kariéry hodně složité období. V podcastu, který připravuje projekt Bez frází ve spolupráci s Aktuálně.cz, přiznal, že když pustil řídítka z rukou, neměl žádný plán, co dál dělat.

Kromě zmiňovaných úspěchů na závodech Grand Tour má za sebou Svorada i tři účasti na olympijských hrách a dlouhá léta patřil k nejvýraznějším tvářím české cyklistiky. Ty nejzásadnější momenty kariéry popsal v příběhu Být druhý.

V roce 2006 profesionální kariéru ukončil, i když by si býval přál, aby trvala déle.

V prestižním týmu Lampre mu o rok dříve skončila smlouva a znovu mu ji i přes dobré vztahy s vedením neprodloužili. To mu bylo už 38 let.

Musel tak vzít zavděk domácím týmem eD´system-ZVVZ. "Měli jsme i slušnou mezinárodní aktivitu, ale už to nebylo na té nejvyšší úrovni," ohlížel se Svorada.

"Doufal jsem, že se ještě po roce třeba vrátím zpátky, ale nestalo se. Dnes už chápu, že tehdy týmy chtěly investovat spíš do budoucnosti, než aby podepsaly někoho v mém věku," přiznal v podcastu.

Na domácí scéně ale tou dobou pořád kraloval, stal se dokonce mistrem republiky.

"Neměl jsem nachystané další aktivity, které by mě živily. Takže jsem pokračoval na kole, ale uvědomoval jsem si, že to je jen oddalování nezbytného," vzpomínal.

Chvíli dokonce dával dohromady vlastní tým, ale ani to nebylo ono. "Konec nebyl podle představ. Říkal jsem si, že budu končit na WorldTour a ne v nějakém místním bikovém týmu. Že už tou dobou budu mít rozjetou firmu, která by mě byla schopna uživit," líčil úspěšný jezdec.

Nakonec se rozhodl, že se cyklistice bude věnovat i v rámci podnikání a bude prodávat vybavení na kolo.

Založil si firmu, ale podle svých slov se i ve světě obchodu nějakých sedm let trápil, než poznal, co by ho mohlo živit.

"Tehdy jsme byli v plenkách, prodali jsme pár párů treter, ale rozhodně to nebylo na uživení se. Chvíli jsme zkoušeli i vyrábět rámy se jménem Svorada, ale tam jsme brzy zjistili, že nemáme šanci proti nadnárodním firmám," prohlásil.

Před rokem se jeho síť obchodů s cyklistickými tretrami spojila se značkou Specialized, a vede tak úspěšný podnikatelský život, který kombinuje s dalšími aktivitami včetně komentování závodů v televizi.

"Zpětně ničeho nelituju, i když to bylo náročné období po ukončení kariéry. Neudělal bych nic jinak, každá ta byť negativní zkušenost mi něco dala," dodal Svorada.