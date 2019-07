Kanoistky jsou mistryněmi světa do 23 let, Fišerová má i stříbro

před 2 hodinami

Singlkanoistky Tereza Fišerová, Martina Satková a Eva Říhová vybojovaly titul mistryň světa do 23 let. České hlídky získaly úvodní den šampionátu vodních slalomářů v Krakově celkem šest medailí z osmi možných, Fišerová ke zlatu z kategorie C1 přidala i stříbro mezi kajakářkami.

Před rokem na MS juniorů a třiadvacítek si české posádky vyjely v závodech hlídek rovněž šest medailí. Dnes v Polsku posbíraly zlato, tři stříbra a dva bronzy. Vítězné kanoistky jako jediné zajely čistě a vyhrály o tři a půl sekundy před Francií.

S kajakářkami Amálií Hilgertovou a Gabrielou Satkovou si dnes Fišerová zajistila i stříbro, s Francouzkami prohrály o 2,43 vteřiny. Před necelými dvěma týdny přitom ve stejné sestavě triumfovaly na mistrovství Evropy v Liptovském Mikuláši.

"Jsem ráda, že nám to s holkami vyšlo a bude česká hymna znít. Oproti Liptovskému Mikuláši jsem si to dnes trochu prohodila," uvedla Fišerová. Druzí skončili v kategorii K1 také junioři i juniorky, bronz pak brali kanoisté do 23 let a juniorské kanoistky.