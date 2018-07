Kajakář Prskavec získal bronz na Světovém poháru v Krakově

před 12 hodinami

Krakov - Kajakář Jiří Prskavec vybojoval bronz na Světovém poháru vodních slalomářů v Krakově. Porazili ho stejně jako před dvěma lety na olympijských hrách v Riu de Janeiro Brit Joseph Clarke a Slovinec Peter Kauzer. Všichni zvládli finálovou jízdu čistě.

"Na to, aby tady člověk vyhrál, tak se mu musí sejít úplně všechno a u mě to tak dneska nebylo. I tak si ale myslím, že jsem dokázal předvést jízdu, se kterou jsem spokojený," řekl Prskavec. "Sice mi netekla voda na brankách 7 a 8 a oproti své první jízdě jsem tam nechal asi vteřinu, ale jel jsem blízko svého maxima. Navíc jsem to sjel čistě, což je od olympiády poprvé," dodal.

Clarke byl rychlejší než druhý Kauzer o 1,31 sekundy, Prskavec na vítěze ztratil 1,77 vteřiny. Úřadující vicemistr světa Vít Přindiš skončil se dvěma "šťouchy" osmý. České kanoistky se do finále nedostaly, Tereze Fišerové postup utekl o jedno místo a více než o půl sekundy.

Prskavec se na krakovském kanále postaral o třetí českou medaili ve druhém dílu SP. V sobotu bral rovněž bronz singlkanoista Michal Jáně a jeho mladší bratr Jakub s Fišerovou vyhráli novou kategorii smíšených deblkanoí.

Přindiš s Prskavcem potvrdili roli spolufavoritů závodu K1 už v dopoledním semifinále, v němž byli nejrychlejší a v němž skončil bez postupu čtrnáctý loňský překvapivý mistr světa z Pau Ondřej Tunka. Pořadí finále pak bylo navlas stejné jako na hrách v Riu.

Prskavec si medailí spravil chuť po smolném čtvrtém místě před týdnem na Světovém poháru v Liptovském Mikuláši. Do sbírky letos přidal druhý cenný kov po evropském bronzu z Troji.

V kategorii kanoistek nenavázala Fišerová na stříbro z Liptovského Mikuláše. Od postupu mezi deset finalistek ji dělilo 61 setin. Stejně jako na Slovensku si vyjela v Krakově zlatý double australská hvězda Jessica Foxová, neboť byla jasně nejrychlejší dnes i v sobotu mezi kajakářkami. V kanoi Foxová vyhrála s náskokem 4,5 sekundy, i když byla dvakrát penalizována za dotyk branky.