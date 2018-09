Kajakář Prskavec vyhrál Světový pohár ve vodním slalomu

AKTUALIZOVÁNO před 14 minutami

Trojnásobná mistryně světa na kanoi Jessica Foxová nenašla přemožitelku ani v pátém letošním závodě a trofej vybojovala s velkým bodovým náskokem.

Seu d'Urgell - Český kajakář Jiří Prskavec se stal celkovým vítězem Světového poháru ve vodním slalomu. Mistr světa z roku 2015 a bronzový z olympijských her v Riu de Janeiro obsadil ve finále ve španělském Seu d'Urgell třetí místo a to mu bohatě stačilo na to, aby udržel vedení. Poslední závod vyhrál Ital Giovanni De Gennaro.

Australanka Jessica Foxová po sobotním vítězství na kajaku získala celkové prvenství i na kanoi a jako první má ve Světovém poháru zlatý double. Tereza Fišerová k vítězství na deblkanoi s Jakubem Jáněm přidala v singlu celkově čtvrté místo.

Obhájce trofeje Vít Přindiš obsadil ve finále kajakářů sedmé místo a celkově získal bronz. Luboš Hilgert skončil v semifinále čtrnáctý a do finále se nevešel. Už dopoledne překvapivě vypadli i oba Prskavcovi přemožitelé z Ria Brit Joe Clarke a Slovinec Peter Kauzer i dosud druhý kajakář Světového poháru Polák Dariusz Popiela.

Prskavcovi by ve finále stačilo i osmé místo, ale přesto jel naplno a s čistou jízdou obsadil třetí příčku. "Jel jsem přesně to, co jsem chtěl. Jenom ta voda v kombinaci 7 a 8 se mi nepovedla. Tam vám to buď vyjde, nebo ne. A mně to dneska nevyšlo. Ale jsem spokojený, je to další velký úspěch. Další meta, na kterou jsem doteď nedosáhl," radoval se v cíli Prskavec.

Tlak cítil hlavně před semifinále, kde by nezdar mohl ohrozit jeho pozici lídra. "Trať byla pro kajaky celkem lehká, tím pádem tam nebyl prostor pro chyby. Nejtěžší bylo zvládnout semifinálovou jízdu. Finále jsem si už užil," řekl vítěz.

V této sezoně měl ze všech kajakářů nejvyrovnanější formu. Nejhůř skončil čtvrtý v Liptovském Mikuláši, třetí místa obsadil v Krakově a Seu d'Urgell, druhá místa v Augsburgu a Tacenu. Sezona ale zdaleka nekončí, vrchol teprve přijde. Už ve středu se přesune do Ria de Janeiro, dějiště letošního mistrovství světa,

"Jedničku letos ještě nemám a byl bych rád, kdyby se to prolomilo. Důležité je zkoncentrovat se a předvést nejlepší pádlování, které umím," dodal Prskavec.

Trojnásobná mistryně světa na kanoi Foxová nenašla přemožitelku ani v pátém letošním závodě a trofej vybojovala s velkým bodovým náskokem. Fišerová, vicemistryně světa z roku 2017, sice v semifinále na trati musela udělat eskymáka, ale sedmé místo na postup stačilo.

Finále se jí nepovedlo, trať projela se čtyřmi doteky, což znamenalo až šesté místo a pokles o jednu příčku v celkovém hodnocení. Kateřina Havlíčková, která vyhrála Světový pohár v roce 2014, po velké chybě obsadila v semifinále 18. místo a do finále nepostoupila.

Finálové závody SP ve vodním slalomu v Seu d'Urgell:

Muži:

K1: 1. De Gennaro (It.) 93,28 (0), 2. Delfour (Austr.) -0,59 (0), 3. Prskavec -2,34 (0), ....7. Přindiš -3,14 (2), v semifinále 14. Hilgert (všichni ČR).

Konečné pořadí SP (po 5 závodech): 1. Prskavec 304, 2. Biazizzo (Fr.) 242, 3. Přindiš 222, …16. Hilgert 148, 30. Tunka (ČR) 92.

Ženy:

C1: 1. J. Foxová (Austr.) 111,14 (2), 2. Franklinová (Brit.) -1,04 (2) , 3. Weratschnigová (Rak.) -3,58 (2), …6. Fišerová -18,25 (8), …v semifinále 18. Havlíčková (obě ČR).

Konečné pořadí SP (po 5 závodech): 1. J. Foxová 360, 2. Franklinová 243, 3. Wolffhardtová (Rak.) 242, 4. Fišerová 228. …26. Havlíčková 68, 31. Matulková 56, 44. Říhová 29, 54. Satková (všechny ČR) 17.