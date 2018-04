Olympiáda a pak dlouho nic? V Austrálii začaly Hry Commonwealthu, zajímají víc než miliardu lidí

před 1 hodinou

Ve středu odstartovaly v australském Gold Coastu XXI. Hry Commonwealthu. Oslovit by měly přibližně 1,5 miliardy sportovních diváků po celé planetě.

Gold Coast (Austrálie) - Letošní Hry Commonwealthu, tedy zemí, které uznávají jako svého formálního lídra britskou královnu nebo náležely k impériu Velké Británie historicky, by měly podle propočtů organizátorů přitáhnout zájem 1,5 miliardy diváků.

Byť v tuzemsku velkou pozornost nepoutají, ve srovnání s diváckou sumou poslední olympiády v brazilském Riu de Janeiru v roce 2016 (3,6 miliardy lidí) jde v globálním měřítku o poměrně významnou sportovní akci.

Nota bene, když se na ní světu představují disciplíny, které jinde k vidění nejsou - jako třeba bowls, který se podobá populárnímu petanque (hráči se snaží přiblížit své koule k bílé kuličce, takzvanému jacku) nebo netball, což je zase obdoba basketbalu.

Přesto bojují o své místo na slunci a v těchto dnech, kdy v australském městě Gold Coast u prázdninového resortu Surfers Paradise do 15. dubna probíhá jejich XXI. edice, se množí polemiky o potřebě těchto her.

Místo pro diplomacii nebo separatismus?

První hry britského impéria se konaly v roce 1930. Od té doby spojují s výjimkou období válek každé čtyři roky sportovce desítek zemí, aktuálně v Austrálii soutěží zástupci 71 výprav.

Podle jedněch je to v době sílícího izolacionismu řady zemí nadbytečná akce a v podstatě podpora separatismu, ať už jde o Skotsko, Gibraltar a další. Podle jiných jde naopak o potřebné podhoubí pro setkávání se a diplomacii.

Někdejší guvernér australského státu Queensland a dnes šéf organizačního výboru her Peter Beattie poznamenává, že cynismus a zpochybňování podobných akcí byly a jsou přítomné vždy. "Nyní ale v časech kolem Brexitu jsou myslím tyto hry potřebnější než kdy jindy," dodává.

Na přetřes přichází třeba i to, že jde o přehlídku druhé ligy sportovců, protože pro ty nejlepší hry skutečně nejsou. Ti mají ve svých klubech a profesionálních zaměstnáních většinou jiné plány.

"Je mi vlastně jedno, kdo vyhraje soutěž v hodu oštěpem, to je pravda. Je pro mě ale podstatné, že region díky hrám investuje do infrastruktury a modernizace Gold Coast," přidal v rozhovoru pro New York Times další argument Nick Atkins, který v oblasti dlouhodobě žije a podniká.

Hry letos nabízejí stejný počet disciplín pro ženy a pro muže. Paralympijské disciplíny jsou řazeny standardně do programu nehandicapovaných sportovců a v některých disciplínách jako vzpírání v leže dokonce míchají sportovce a parasportovce mezi sebou. V řadě věcí jsou Hry Commonwealthu progresivnější než velké olympiády.

Celkový rozpočet dvoutýdenní akce v Gold Coastu se počítá kolem miliardy dolarů, což je jen zlomek oproti olympiádám.

Nová disciplína: DNA

Hry Commonwealthu každopádně nejsou jediné dílčí sportovní hry pod úrovní olympiád, ať už zaměřené na vybraný region, komunitu nebo cokoliv jiného.

Na červen jsou ve španělské Tarragoně v plánu Středomořské hry, které se konají od roku 1951, spojují země Evropy, Asie a Blízkého východu. V srpnu se podesáté od roku 1982 setkají členové LGBT komunity na Gay Games, tentokrát v Paříži. A třeba Asociace národních olympijských výborů pod Mezinárodním olympijským výborem plánuje na rok 2019 do Kalifornie první ročník Světových plážových her.

Jsou ale také případy podobných akcí, které ztratily svou energii. Jako třeba Hry dobré vůle. Ty byly reakcí na studenou válku mezi Východem a Západem a vzájemné bojkoty olympiád v letech 1980 a 1984. Pro nezájem byl jejich ročník 2005 zrušen a myšlenka na ně už nikde znovu nevzklíčila.

Českému prostředí nejblíž je aktivita kolem Evropských her. Ty první se konaly v roce 2015 v ázerbájdžánském Baku. Získat podniku atraktivitu jakési kontinentální olympiády se ale národním olympijským výborům, které za projektem stojí, příliš nedaří. Podobně jako u Her Commonwealthu se jich odmítají účastnit ti nejlepší sportovci a v kalendářích s nimi nepočítají mnohé sportovní federace.

Hry Commonwealthu se oproti tomu mohou opřít minimálně o svou tradici. Pro Evropu se ale blíží další pokus. Příští rok v běloruském Minsku. Jednou z čerstvých novinek, kterou pořadatelé oznámili, bude nová atletická soutěž. Jmenuje se Dynamická nová atletika (DNA) a půjde o soutěže smíšených družstev v deseti disciplínách.