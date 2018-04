Joshua má čtvrtý pás, poprvé ale soupeře neposlal k zemi. Parker byl i tak bez šance

před 1 hodinou

Cardiff - Britský boxer Anthony Joshua vyhrál duel neporažených šampionů těžké váhy nad Novozélanďanem Josephem Parkerem a je nyní mistrem světa tří ze čtyř hlavních profesionálních organizací WBA, IBF a WBO. K tomu obhájil i méně významný titul IBO.

V Cardiffu musel osmadvacetiletý olympijský vítěz z Londýna 2012 poprvé v kariéře boxovat celých dvanáct kol, než vyhrál jednoznačně na body a sebral Parkerovi pás mistra WBO.

Joshuovi nyní chybí jen zbylý významný titul WBC, jehož majitelem je Američan Deontay Wilder. Spekuluje se, že by se ještě v tomto roce mohl uskutečnit takzvaný sjednocovací duel. Jeho vítěz by se stal prvním absolutním mistrem světa těžké váhy od roku 2000, kdy jím byl Brit Lennox Lewis.

Joshua vyhrál i 21. zápas v profesionálním ringu, všechny předchozí ukončil před limitem. Dosud nejdelší bitvu svedl vloni v dubnu, kdy v jedenáctém kole knokautoval tehdejšího vládce Vladimira Klička. O dva roky mladší Parker přišel o neporazitelnost v 25. duelu v kariéře.

V oboustranně opatrném utkání před 78.000 diváky v hledišti stadionu Principality se novozélandský papírový outsider nicméně ani jednou nedostal do vyložených potíží, byť byl neustále opticky pod tlakem. Ani Joshuovi se ale nepodařilo za celý zápas významněji soupeřem otřást a nedostal se k rozhodujícímu úderu. Jeho převahu ale ocenili všichni tři rozhodčí jednoznačným verdiktem v jeho prospěch, dva v poměru 118:110, třetí 119:109.

"Dvanáct kol, bylo to těžké. Joseph je šampion," řekl Joshua, jenž v duelu těžil z větší výšky a rozpětí paží. "Vyhrál ten lepší. Byla to skvělá zkušenost a jsem za tu možnost vděčný," uvedl skromně Parker.

"Joseph sliboval válku, ale já věděl, že budou rozhodovat boxerské finesy. Měl jsem ho pod kontrolou, to bylo důležité," konstatoval Joshua. "A o mých dalších plánech nemůže být pochyb. Přiveďte Wildera do ringu a já ho porazím. Pojďme na to, Wildere. Nemusíme kvůli tomu do Spojených států, můžeme to vyřídit tady," vyzval amerického protivníka Joshua.

Neporažení soupeři se utkali o titul v těžké váze teprve podruhé v historii. Dosud taková situace nastala jen v roce 1987 a tehdy Mike Tyson porazil v americkém souboji rovněž na body Tonyho Tuckera. Slavný Tyson se tehdy stal absolutním mistrem světa, protože jako vůbec první držel najednou tituly tehdy tří hlavních organizací WBC, WBA a IBF.

Po Tysonovi to pak dokázali ještě jeho krajané James Douglas, Evander Holyfield a Riddick Bowe a posledním takovým šampionem byl v roce 2000 Lewis. Od roku 2007 může být absolutním mistrem světa boxer, který současně vlastní zmíněné tři tituly a k tomu i mistrovský pás WBO.