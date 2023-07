"Schválně jsme nahoru nebrali světlo." Před 40 lety zažil Rakoncaj krušnou noc na K2

V poslední červencový den roku 1983 zdolal Josef Rakoncaj jako první Čech vrchol druhé nejvyšší hory K2. V té době ještě myslel, že leze na samotnou "střechu světa", a jelikož stanul nahoře až pozdě večer, musel s italským parťákem ve výšce kolem 8550 metrů přenocovat. "Bylo to plánované," říká po 40 letech.

K2 byla Rakoncajovou první osmitisícovkou, vylezl na ni v 32 letech. Shodou šťastné souhry okolností se stal členem italské expedice, která mířila na 8611 metrů vysoký vrchol severním pilířem z čínské strany.

Mimo Evropu byli Rakoncaj a spol. čtyři a půl měsíce, tak dlouho čekali na příznivé podmínky k výstupu. "Podle nejnovějšího měření, které tehdy Italové provedli, byla K2 považovaná za vyšší horu než Everest. Počítali jsme s tím, že lezeme na nejvyšší kopec," vypráví český horolezec.

"Byl to takový prvopočátek mého působení ve vysokých horách," dodává dnes dvaasedmdesátiletý Rakoncaj, jenž později zdolal celkem osm ze čtrnácti osmitisícovek.

Ze čtvrtého výškového tábora vyrazil Rakoncaj v červenci 1983 k vrcholu K2 s Italem Agostinem da Polenzou.

"Měli jsme perfektní počasí, vjem těch hor a okolních vrcholů byl úžasný, viditelnost z vrcholu byla minimálně 120 kilometrů. Jenomže vylezli jsme na vrch pár hodin před setměním a ze sestupu po tmě jsme měli strach," přibližuje rodák z Dvora Králové nad Labem.

"V roce 1982 se japonský horolezec při sestupu z K2 zřítil do severní stěny, i proto jsme nechtěli být tlačeni do nočního sestupu. Nahoru jsme si dokonce ani nevzali čelové lampy, udělali jsme to naschvál. Pro takový případ to bylo trochu naplánované," pokračuje.

S italským parťákem se dohodli, že zpátky do tábora se vydají v první srpnový den ráno. Noc v podobě jednoho z nejvyšších bivaků v historii horolezectví (ve výšce okolo 8550 metrů) pak trávili každý po svém.

"Vlastně jsme spolu ani moc nekomunikovali," popisuje Rakoncaj. "Já jsem začal hrabat ve sněhu takový záhrab, ve kterém přečkám. Zato Agostino měl svou vizi, že si přes kolena přetáhne péřovku a takhle vydrží přes noc," vzpomíná.

"Hrabáním sněhu jsem zatloukl dost času a pak už jsem to přečkal," usmívá se Rakoncaj po 40 letech. Už dříve ale mluvil o tom, že je to zážitek, který nechtěl nikdy znovu opakovat.

Také proto mu později odolal vrchol Mount Everestu, o který se snažil neúspěšně celkem třikrát. V jednom případě výstup ukončil právě kvůli tomu, že nechtěl riskovat další noc v "zóně smrti".

Na vrcholu K2 ovšem stanul ještě v roce 1986, tehdy po výstupu z pákistánské strany. Dodnes je Rakoncaj jediným člověkem, který obávanou horu zdolal dvakrát bez použití umělého kyslíku.

Rakoncaj byl vždy známý jako odpůrce kyslíku a komercionalizace horolezectví. Celý život inklinoval k prvovýstupům.

Nyní se kromě jiného věnuje své firmě vyrábějící sportovní oblečení Sir Joseph a mezi jeho koníčky patří také létání s ultralehkými letouny. Je ženatý, má dceru Lucii a syna Lukáše, oba již pracují v rodinné firmě.