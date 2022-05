Kajakáře Dostála přibrzdil covid, ale pořád má medailové cíle

Josef Dostál patří už několik let v každém mezinárodním závodě mezi ty nejlepší kajakáře. Tuto pozici si chce v singlkajaku i deblkajaku s bronzovým olympijským parťákem Radkem Šloufem udržet i v letošní sezoně. "Ještě nejsem v optimální pohodě, ale věřím, že brzy budu zase v dobré formě," uvedl na předsezonní tiskové konferenci.

Loňský olympijský rok byl velice náročný. Jaký jste měl po jeho skončení program?

Klidový, odpočinkový. Jezdil jsem na člunu, často chodil na ryby a občas i trénoval, ale jen lehce.

Byla klasická zimní příprava v něčem jiná než v předchozích letech?

Snad jen v tom, že v únoru mě přepadl covid a na pětitýdenní soustředění do Kalifornie jsem odletěl až o týden později. Po návratu do Prahy jsem pak prodělal ještě lehčí chřipku, takže při nominačních závodech jsem po předchozím omezeném tréninku nebyl v plné síle a v závodě na 500 metrů mě po jedenácti letech doma poprvé někdo porazil. Radost z toho měl Jakub Špicar, avšak i já mohu být s celkovou přípravou na sezonu spokojen.

Příští týden se v Račicích uskuteční první letošní závod Světového poháru. S jakými záměry se na něm představíte?

Stále se ještě necítím fit a nemám splněný ani potřebný počet natrénovaných kilometrů. Proto budu startovat pouze s Radkem Šloufem na deblkajaku. Po oficiální změně distance z jednoho kilometru na polovinu jsme museli zvolit trochu jiný trénink, nová a rychlejší tempa a jsme zvědavi, jak na toto poloviční zkrácení trati bude reagovat mezinárodní konkurence. Chceme však podat výkon, který nám zajistí pěkné umístění, což je jedna z cest, jak se nominovat na mistrovství světa.

Týden po Račicích je na programu druhý závod Světového poháru v Poznani. Měl by být pro vás v něčem jiný?

Tam už chci změřit své síly se zahraničními kajakáři také v singlu v závodě na jeden kilometr. A samozřejmě zase v deblkajaku, protože stále není přesně určeno, jakou cestou se lze v této disciplíně dostat na mistrovství světa. Bude záležet na tom, s jakými soupeři se střetneme a jaký bude náš odstup na vítěznou dvojici, pokud to nebudeme my. Musíme se proto snažit o co nejlepší výsledek a teprve potom uvidíme, na co bude stačit.

Vrcholem sezony jsou dva srpnové šampionáty. Nejprve světový v kanadském Halifaxu a pouhých deset dní nato kontinentální v Mnichově. Může tato nezvyklá časová tíseň včetně cestování ovlivnit vaše výkony?

Časový posun je jen pět hodin, takže po návratu domů to snad nějaký problém pro nás nebude a budeme opět schopni podat své vrcholné výkony. Přesněji takové, jaké předvedeme v Kanadě.

A jaké jsou vaše ambice na těchto dvou mistrovstvích?

Nic na nich neměním, zase jsou medailové.