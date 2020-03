Johaugová prohrála v Oslu třicítku, má ale křišťálový glóbus

Norská lyžařka Therese Johaugová slaví potřetí v kariéře křišťálový glóbus ze celkové vítězství ve Světovém poháru.

Therese Johaugová (vlevo) sice v Oslu doběhla až druhá, to jí však stačilo k zisku křišťálového glóbu | Foto: Reuters

Trofej si s předstihem zajistila, přestože v Oslu nečekaně prohrála závod na 30 km volně s hromadným startem. Královna distančních závodů v závěru nestačila na dotahující Fridu Karlssonovou ze Švédska. Kateřina Razýmová bodovala na 24. místě.

Dvacetiletá Karlssonová v posledních zhruba sedmi kilometrech zlikvidovala padesátisekundový náskok o jedenáct let starší Johaugové a dosavadní suverénku sezonu v závěrečném sprinterském souboji porazila. Švédka, která na rozdíl od soupeřky v závěrečné části využila možnosti přezout lyže, si tak připsala první vítězství v SP v kariéře. Johaugová prohrála poprvé po deseti výhrách v distančních závodech v řadě.

Norka, jež si od října 2016 do dubna 2018 odpykávala trest za doping, má před závěrečnými závody v zámoří i díky bonusům nedostižný náskok 811 bodů před druhou krajankou Heidi Wengovou, která dnes doběhla až na 17. místě.

Ze zisku křišťálového glóbu za celkové vítězství v SP se Johaugová radovala už v letech 2014 a 2016, s třemi trofejemi se v historickém pořadí dotáhla na Finku Marjo Matikainenovou. O jednu víc mají krajanky Bente Skariová, Marit Björgenová a Polka Justyna Kowalczyková. Rekordmankou je s pěti tituly Jelena Vjalbeová z Ruska.

Johaugová se musela na Holmenkollenu obejít bez podpory domácích fanoušků, kteří měli kvůli obavám z koronaviru na stadion zakázaný přístup. V některých lesních pasážích trati se ale k bariéře dostali a vytvořili závodnicím atmosféru.

Ženy: 1. Karlssonová (Švéd.) 1:22:19,1, 2. Johaugová (Nor.) -1,2, 3. Anderssonová -20,9, 4. Kallaová (obě Švéd.) -40,5, 5. Něprjajevová (Rus.) -43,1, 6. Hennigová (Něm.) -43,9, 7. Niskanenová (Fin.) -46,7, 8. Lampičová (Slovin.) -48,0, 9. Kyllönenová (Fin.) -48,3, 10. Fändrichová (Švýc.) -49,0, …24. Razýmová (ČR) -3:26,0. Průběžné pořadí SP (po 33 z 39 závodů): 1. Johaugová 2508 b., 2. Wengová (Nor.) 1697, 3. Něprjajevová 1356, 4. Jacobsenová 1289, 5. Östbergová (obě Nor.) 1110, 6. Digginsová (USA) 1078, …28. Razýmová 262, 47. Janatová 119, 56. Nováková 67, 89. Beranová (všechny ČR) 15.