Johaugová potvrdila dominanci i v Oslu a vyrovnala legendu Dählieho

před 1 hodinou

Norská běžkyně na lyžích Therese Johaugová potvrdila svou dominanci v této sezoně vítězstvím v závodu Světového poháru na 30 km klasicky s hromadným startem v Oslu. Druhou Rusku Natalii Něprjajevovou porazila o minutu a tři čtvrtě. Kateřina Razýmová získala body za 22. místo.

Johaugová vyhrála i osmý distanční závod, do kterého v tomto ročníku Světového poháru nastoupila. Trojnásobná zlatá medailistka z nedávného mistrovství světa v Seefeldu se díky tomu posunula do čela průběžného pořadí distančních závodů.

Dosud byla druhá za krajankou Ingvild Flugstad Östbergovou jen proto, že vynechala Tour de Ski a chyběla také v únoru v Cogne. V celkovém hodnocení Světového poháru zůstala Johaugová čtvrtá.

Prestižní maraton na Holmenkollenu ovládla Johaugová, která se vrátila v této sezoně k závodům po dopingovém trestu, potřetí v kariéře. Předchozí vítězství vybojovala v letech 2013 a 2016. Víckrát vyhrála ženskou třicítku v Oslu jen její krajanka Marit Björgenová, které se to povedlo sedmkrát.

Pro třicetiletou Johaugovou to bylo 45. vítězství v distančních závodech v SP, čímž vyrovnala bilanci legendárního Björna Dählieho. Víc triumfů má jen rekordmanka Björgenová (62).

Razýmová si v této sezoně vedla lépe jen v lednu na Tour de Ski ve Val di Fiemme a poté v Otepää, kde obsadila shodně 19. místo.

SP v běhu na lyžích v Oslu:

Ženy - 30 km klasicky: 1. Johaugová (Nor.) 1:18:54,5, 2. Něprjajevová (Rus.) -1:45,9, 3. Anderssonová (Švéd.) -1:49,9, 4. Östbergová (Nor.) -1:50,1, 5. Kallaová (Švéd.) -2:17,9, 6. Jacobsenová (Nor.) -2:32,1, 7. Pärmäkoskiová (Fin.) -3:51,2, 8. Hennigová (Něm.) -4:11,9, 9. Settlinová (Švéd.) -4:43,0, 10. Išidaová (Jap.) -4:43,6, …22. Razýmová (ČR) -6:33,6.