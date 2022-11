Jiřímu nevěřím, ostříháním vlasů ztratil sílu, navezl se do Procházky Teixeira

Už ani ne za měsíc uvidí svět MMA velkolepou odvetu titulového zápasu UFC. Český bojovník Jiří Procházka bude hájit pás šampiona před Gloverem Teixeirou. A Brazilec opět hýří sebevědomím.

Poprvé od června, kdy si vyměnili pás pro šampiona, se opět postavili před novináře a dlouho si odhodlaně zírali do očí.

"Ostříhal sis vlasy, přišel jsi o svou sílu, kamaráde," rýpl si do brněnského zápasníka Teixeira. Ten to ale nenechal bez odpovědi. "Nebo si ji vezmu zpátky," utrousil Procházka.

Oba si v New Yorku odbyli kolečko rozhovorů s novináři, než se vrhnou do závěrečné přípravy na jejich odvetu v Las Vegas, která je na programu 10. prosince v rámci galavečera UFC 282.

Logicky se nejčastější otázky točily kolem první vzájemné bitvy v Singapuru.

"Všichni, kdo mě znají a zápasy viděli, musí uznat, že jsem daleko lepší v postoji, než co jsem předvedl. Prodal jsem tak 20 procent mých schopností," nechal se slyšet Procházka, který tehdy vyhrál až úspěšnou submisí na konci pátého kola.

Podobným výrokům českého bojovníka se ale třiačtyřicetiletý Teixeira před médii smál. "Jirkovi nevěřím, říká, že to byl jeho nejhorší výkon, ale tak to není, to já udělal chybu. Ale od toho je tu odveta, na kterou se všichni těší, ta ukáže, jak na tom jsme," uvedl Brazilec.

Zkušený "škrtič" ze Sobralie se prý musí zlepšit především v myšlení, protože většinu boje byl lepším z hvězdné dvojice UFC.

"V pátém kole jsem se příliš soustředil na to, jak Jiřího ukončit gilotinou, mlel jsem se v boji na zemi, že mi vůbec nepřišlo na mysl, že by mohl přijít se submisí také on. To byla má největší chyba," vysvětlil.

Navíc mu v závěru i docházely síly, protože si těsně před galavečerem vytrpěl žaludeční obtíže, které ho oslabily.

"Samotné snižování váhy nebyl problém, ale na vážení jsem čekal přes šest hodin. Pak když jsem se napil, začal jsem zvracet. Trvalo dlouho, než jsem se byl schopný najíst a začal normálně fungovat. A když před sebou máte půlhodinovou bitvu, není to optimální," krčil rameny Brazilec.

Nyní si pochvaluje, že ho kvůli odvetě nečeká cestování napříč zeměkoulí, ale jen několikahodinový přesun do Las Vegas.

"Nebude takový posun času, snáz se ráno vstává, když nemáte převrácený režim. Nechci teď tvrdit, že by výsledek byl jiný, kdybychom poprvé nebojovali v Singapuru, ale teď to bude určitě příjemnější," dodal Teixeira.