Střelba, stres či bloudění v ghettu. Čeští bojovníci si v Jordánsku sáhli na dno

Vícenásobní mistři světa v bojových sportech, sourozenci Martina a Josef Ptáčkovi, si v září prošli náročným výcvikem v Jordánsku. V tamním unikátním centru boje proti terorismu se zrovna konalo cvičení pod záštitou amerického ministerstva obrany. Fighterka Ptáčková si vedle mnoha zážitků odvezla i nominaci na prestižní světovou akci.

Pětadvacetiletá Martina Ptáčková je čtyřnásobnou světovou šampionkou v kickboxu a čtyři tituly má také v disciplíně hand-to-hand combat, což je odvětví ne příliš vzdálené MMA a věrně se podobá boji na ulici.

Její o čtyři roky mladší bratr Josef je úspěšný zejména v grapplingu, při kterém jde primárně v boji na zemi o kombinaci škrcení, páčení a lámání. Ovšem z letošního roku má Ptáček druhé místo i z mistrovství světa v hand-to-hand combatu.

V září dostali čeští sourozenci možnost nahlédnout do speciálního tréninkového centra KASOTC v Ammánu. Středisko založil v roce 2009 jordánský král Abdulláh II. a slouží jako místo pro vojenskou přípravu.

"Byli jsme tam s bráchou poprvé a obstáli jsme. Nabídli nám dokonce další spolupráci," těší Martinu Ptáčkovou. "Není to tak, že bychom se v budoucnu viděli v armádě, ale pobyt v Jordánsku nás posunul dál. Člověk tam zlepší postřeh, rychlost, taktiku," vysvětluje.

"KASOTC je vlastně pouštní město, které simuluje různé podmínky. Jsou tam rozličné budovy, řídicí věže, kamerový systém. Vedle tělocvičen se trénuje i na ulicích, v tréninkovém letadle, v obytných domech. Program běží od rána do večera, od bojových sportů po taktiku," popisuje.

Ptáčkovi byli v Ammánu zrovna v době, kdy se zde konalo každoroční mezinárodní cvičení Eager Lion pod záštitou amerického ministerstva zahraničí.

"Proto byla ve městě pořád slyšet střelba, bylo to jako ve filmu. Takové prostředí vás naprosto pohltí, všichni jedou úplně nadoraz. Jsou to profesionálové, zároveň se nijak nepovyšují," vypráví fighterka.

Aktivity, do kterých se sourozenecká dvojice zapojila, pro ni byly velmi náročné. "Posunulo to hranice našich možností. Když už si myslíte, že nemůžete, přesvědčí vás o opaku. Nedá se úplně říct, že se ponaučíte z chyb. Tady se totiž za blbost platí," tvrdí Ptáčková.

Kdo by tvrdému výcviku nestačil, riskuje zranění. "Leknete se, špatně skočíte nebo došlápnete, kam nemáte. Nebo po vás někdo něco hodí a vy neuhnete. Unavený, nevyspalý a pod stresem se soustředíte těžko. Snaží se vás zlomit, navíc v šíleném horku, kterém tam panuje," dodává.

Ptáčkovi však v tréninkovém centru udělali dojem a Martina si dokonce vybojovala nominaci na mistrovství světa ozbrojených složek. "To je pro mě neskutečná pocta a frajeřina," usmívá se bojovnice, jež se s bratrem vedle sportu zabývá také bezpečností či diplomacií.

"Šampionát bude v příštím nebo přespříštím roce, sjede se světová špička. Chtěla jsem se v Jordánsku předvést a ukázat, co umím. Na MS budu soutěžit v bojových sportech, od příštího roku tak chci najet na lepší tréninkový plán a vyhrát," říká odhodlaně.

Spolu s tréninkovými zážitky si Ptáčkovi z Jordánska odvezli i ty turistické po průzkumu hlavního města. "Je to úplně jiný svět, než na jaký jsme u nás v Evropě zvyklí. Kulturou, zvyky, postavením žen," konstatuje Martina, která jakožto blondýnka budila v ulicích Ammánu poměrně velký rozruch.

V jednu chvíli selhal Ptáčkovým odvoz a byli nuceni stopovat. Jindy se zase dohadovali s řidičem, jenž je chtěl obrat o vyšší obnos peněz. Při cestování zažili mnoho ozbrojených kontrol.

"Silný zážitek jsme měli i v ghettu v Ammánu, kam jsme zabloudili poté, co nám přestaly fungovat mobilní mapy. Už byla tma, nebylo to příliš osvětlené a všichni si nás divně prohlíželi. Pak se nám do cesty málem postavila jedna partička, ale šli jsme sebevědomě dál a naštěstí se to obešlo bez konfliktu," líčí Ptáčková.

V letošním roce se sourozenci začali výrazněji věnovat rovněž trénování dětí, pro které zanedlouho chystají velký turnaj. "Čekají nás další výzvy a závody. Když se na děti podívám, vždy si vzpomenu na svou cestu od malé holky," uzavírá fighterka.

S bojovými sporty kdysi začala proto, aby se ubránila školní šikaně. Její bratr později zase kvůli tomu, aby doma nemusel čelit nakládačkám od starší sestry. Nyní jsou už zavedenou dvojicí ve světě bojových sportů.