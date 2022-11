Bledou čeká v UFC premiéra už v listopadu. Narazí opět na Brazilku

Premiérovou soupeřkou české MMA bojovnice Terezy Bledé v elitní organizaci UFC bude 19. listopadu v Las Vegas Brazilka Natalia Silvaová. Dvacetiletá Češka podepsala smlouvu s UFC v polovině října a už tehdy naznačila, že se v oktagonu představí brzy. Prvního startu se nakonec dočká ještě v tomto roce.

"Moc se těším. Jak jsem začala s tímto sportem, tak jsem to měla rozdělené na kapitoly. Byli amatéři, pak byl Underground, vstup do profíků, pak Contender, nyní vstup do UFC. Každý povedený krok přidá hodně nové energie, je to další motivace dřít a stále se posouvat," uvedla Bledá pro web kaocko.cz.

Svěřenkyně trenéra Andrého Reinderse usilovala o smlouvu s UFC v září v televizní show Dana White's Contender Series. I přes výhru nad Nayarou Maiaovou z Brazílie se ale šéf organizace White rozhodl, že jí kontrakt nenabídne. O měsíc později ale nakonec Bledá smlouvu podepsala.

Teď se chystá na souboj s další Brazilkou. Soupeřka je o pět let starší než česká bojovnice a v UFC už má na kontě jednu výhru. Bledá mezi profesionálkami vyhrála všech šest zápasů, z toho čtyři před limitem. Silvaová ovládla 13 z 18 soubojů a proti Bledé bude navazovat na sérii sedmi výher. V UFC porazila v červnu Kanaďanku Jasmine Jasudaviciusovou.

"V Americe chci být dva týdny předem. Předtím jsme byli tři, což je super, ale stojí to hodně peněz. Teď chci dva týdny, předtím jsem týden a půl špatně spala, měla jsem jet lag, budila jsem se. Trvalo, než jsem se vrátila do normálu. Deset dní je ještě skok, proto chci dva týdny. Musím si nejdříve zvyknout na cestování do Ameriky," uvedla Bledá.