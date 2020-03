"Jeden dělá trenéra a druhý do něj bodá." Reprezentanti líčí, jak trénují v obýváku

Čeští reprezentanti v moderním pětiboji se po návratu z tréninkového kempu ve Španělsku ocitli v domácí izolaci. I při čtrnáctidenní karanténě se však snaží udržovat v kondici.

V Barceloně se v uplynulých dnech připravovali také pětibojaři z Mexika a štafetová mistryně světa Mariana Arceová se tam podle středeční zprávy agentury AP nakazila koronavirem.

"Byli jsme v olympijském centru v Barceloně, kde se připravuje i řada týmů z jiných sportovních odvětví. V průběhu kempu celý areál uzavřeli pro veřejnost, mohly trénovat jen týmy, které se připravují na olympiádu," uvedl reprezentační trenér Jakub Kučera.

Přesto se rozhodl soustředění zkrátit. "Situace byla dobrá až do 12. března. Pak ale věci nabraly rychlý spád a my se hodně narychlo přesouvali zpátky do Čech. Vraceli jsme se komplikovaně v několika menších skupinách, protože v letecké dopravě zavládl celkem chaos," dodal.

Kvůli pandemii koronaviru odložila mezinárodní federace dubnové závody Světového poháru, květnové mistrovství světa v mexickém Cancúnu zatím v kalendáři zůstalo. Proto se reprezentanti snaží pokračovat v přípravě i v domácí karanténě.

"Trénovat se doma trochu dá, to už jsme si všechno vyzkoušeli," řekla Eliška Přibylová, která s partnerem Ondřejem Polívkou sdílí dvoupokojový byt.

"Ještě v Barceloně jsme si od šermířského trenéra půjčili rukáv, který používají při individuálních lekcích. Tak tady cvičíme, vždycky jeden dělá trenéra a druhý do něj bodá," dodala.

Vedle šermířského tréninku pětibojaři cvičí v improvizované posilovně nebo trénují plavecký záběr s pomocí expandérů. "Máme tu i laserovou pistoli a terč. A celé se to odehrává v obýváku, který má asi tři metry," přiblížila Přibylová.

Trochu jinak je na tom Jan Kuf, který se zotavuje po operaci kolena. "To omezení pro něj je samozřejmě zase jiné, návrat do plného tréninku je velmi pomalý. Honza mohl až do dneška k tréninku využívat prostory ASC Dukla, pro něj to byl přístup do zaměstnání," upozornil reprezentační kouč Kučera.

"Podle posledních informací se ale areál uzavírá nakonec pro všechny bez výjimky, takže i tahle poslední možnost k tréninku už padla," doplnil.

Světová pětibojařská federace kvůli pandemii požádala MOV o prodloužení olympijské kvalifikace do 30. června. V případě kladného vývoje by se sezona podle Kučery mohla rozjet v květnu Světovým pohárem v Maďarsku.

"Následovalo by mistrovství světa v Cancúnu. Zbývající dva závody Světového poháru i jeho finále by pak proběhly v červnu," doplnil Kučera.