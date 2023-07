Hvězdný pár se rozpadl už po roce. Mrzí mě to, je to zklamání, říká Sluková

Plážové volejbalistky Markéta Nausch Sluková a Helena Havelková už nebudou hrát spolu. Dvojice v tiskové zprávě uvedla, že po necelém roce končí.

Tým, který se dal dohromady v srpnu 2022, kdy se spojila elitní beachvolejbalistka Nausch Sluková s bývalou kapitánkou české volejbalové reprezentace Havelkovou, měl pod vedením trenéra Simona Nausche jasný cíl: probojovat se na olympiádu v Paříži. Tento záměr však zůstane nenaplněný.

"Je to definitivní. Sport přináší krásné emoce při výhrách, ale také zklamání, což je bohužel tento případ," uvedla Markéta Nausch Sluková v prohlášení.

"Do tohoto projektu jsme všichni šli s velkým očekáváním a jasným cílem dostat se do Paříže 2024, ačkoliv jsme věděli, že to bude extrémně náročné. Já se vracela na kurty po porodu, Helča se učila nový sport. Bohužel výsledkový a herní progres nebyl tak rychlý, jak jsme všichni doufali," přiznala zkušená beachařka, která zažila bouřlivý rozchod s bývalou spoluhráčkou Kristýnou Kolocovou.

Podle Slukové páru neprospělo to, že kvůli novému systému nejvyšší série nemohli odehrát tolik turnajů, kolik by chtěl a potřebovali.

"I přesto jsem věřila, že se to zlomí, že výsledky na podzim přijdou. Helča ale po posledním turnaji v Lucembursku přišla s tím, že se trápí a rozhodla se, že už nechce v beachi pokračovat. Mrzí mě to, ale pokud to tak cítí, musím to respektovat a brát, jak to je," doplnila Nausch Sluková.

Podle Havelkové realita ukázala, že byli od cíle a naplnění ambic daleko. "Přestala jsem mít z volejbalu radost, proto jsem přišla za týmem s tím, že mi tahle mise nedává to, co jsem chtěla a proč jsem na beachvolejbal přešla," vysvětlila Havelková.

"Začínala jsem s novým sportem, od začátku to pro mě byl boj, který jsem bohužel prohrála. Nic takového mě doteď ve sportovní kariéře nepotkalo," posteskla si.

Tým měl velice nadějný start, když mu v listopadu 2022 na prvním společném turnaji kategorie Elite v Kapském Městě jen těsně unikl postup do čtvrtfinále. Na navazujícím challengeru v australském Torquay pak Nausch Sluková s Havelkovou skončily páté. Na tyhle výsledky už se ale nepodařilo navázat.

Havelková, které bude na konci července 35 let, zatím neví, jestli bude pokračovat ve sportovní kariéře. "Neměla jsem už pocit, že jsem Helenou Havelkovou. Tu chci zase najít. Kde to bude, to se uvidí," podotkla.

O měsíc starší Nausch Sluková, účastnice tří olympiád, o své budoucnosti rovněž ještě nemá jasno. "Je to příliš čerstvé. Potřebuji si to promyslet," vzkázala.