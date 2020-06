View this post on Instagram

C’est avec une tristesse immense que la communauté de l’escalade a appris, ce dimanche, le décès d’une des siennes. Luce Douady, 16 ans et jeune espoir de l’escalade française, a été victime d’un accident dans un passage équipé d’une main courante entre deux secteurs d’escalade sur une falaise proche de Crolles (Isère) durant une sortie avec des amis. Luce était une jeune athlète de l’équipe de France d’escalade, très prometteuse. A seulement 16 ans, l’avenir était devant elle. Cette terrible nouvelle a touché de plein fouet ses camarades d’entrainement, ses entraineurs et son club, Chambéry Escalade. Mais, aujourd’hui, c’est l’ensemble de la fédération qui est en deuil. Nous pensons évidemment à sa famille et nous nous tiendrons à sa disposition. Brillante en compétition, 3e au Championnat d’Europe de difficulté 2019, championne du monde jeunes de bloc en 2019 à Arco et 5e à l’issue de sa première étape de Coupe du monde de bloc à Vail cette même année, Luce Douady était une amoureuse de toutes les facettes de l’escalade, capable de réalisations d’envergure en sites naturels (8b+ en 2020).