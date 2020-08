Přes laviny to nepůjde, pozor na plotny. Tady Češi chtějí přepsat horolezecké dejiny

Do babyboxu v liberecké krajské nemocnici v úterý večer někdo odložil miminko. Holčička, která měla pupečník podvázaný gumičkou do vlasů, je zdravá a dostala jméno Barborka. V tiskové zprávě to oznámil zakladatel sítě babyboxů Ludvík Hess. Holčička je sedmým dítětem nalezeným v libereckém babyboxu za 12 let jeho existence. V Česku bylo v těchto speciálních schránkách od jejich zavedení v roce 2008 odloženo již 209 dětí, za letošní rok deset. Holčička váží 2,98 kilogramu a měří 48 centimetrů.

V České republice funguje 76 babyboxů a dosud bylo do těchto speciálních schránek odloženo 115 děvčátek a 94 chlapců. Nejčastěji se v babyboxech nacházejí novorozenci, v několika případech zde ale pracovníci přilehlých nemocnic či dalších institucí objevili i mnohem starší děti. Nechtěným "rekordmanem" je takřka dvouletý chlapec, jehož v lednu 2019 odložili v babyboxu v Pelhřimově.