Dvojka bez do finále A opět neproklouzla: Asi jsme narazili do zdi, nechápal Helešic

před 1 hodinou

Lukáš Helešic a Jakub Podrazil stále čekají na své první finále A na MS. Dvojka bez kormidelníka byla v Plovdivu blízko, ale po půlce závodu odpadla.

Plovdiv (od našeho zpravodaje) - Česká dvojka bez kormidelníka stále čeká na svůj první start ve finále A mistrovství světa. Lukáš Helešic s Jakubem Podrazilem byli v Plovdivu velmi blízko, ve třech čtvrtinách závodu ale nečekaně odpadli.

"Bylo to na postup, ale potom najednou lusk a zastavili jsme," mrzelo háčka Lukáše Helešice.

Česká loď měla semifinále rozjeté skvěle. Od startu se držela ve velmi vyrovnaném závodě se špičkou, kterou táhla především novozélandská loď. Před polovinou závodu se česká posádka dostala společně s Novozélanďany před ostatní lodě. Zlom přišel až těsně před poslední pětistovkou.

Češi začali viditelně zpomalovat a dostala se před ně španělská loď, a pak postupně i další. "Do té doby to bylo hodně nadějné. Jeli jsme výborně, mělo to rytmus, šťávu. Rozhodně na postup, ale pak jsme asi narazili do zdi," krčil rameny Helešic.

Naznačil, že jeho parťák Jakub Podrazil má neznámé zdravotní problémy. "Po závodě jsme si řekli pár slov, něco asi není dobře. Kuba nestačil s dechem. Jakmile se mi tam začne kroutit, nemám možnost tu loď jako háček usadit a držet rytmus. Když nemůžete dýchat, nemůžete sportovat," shrnul.

"Úplně jsem vypnul. Je to zvláštní, dojedeme závod a já jsem úplně vyřízený a Lukyho ani nebolej nohy," přidal svůj pohled Jakub Podrazil.

Podrazil měl před čtyřmi lety problémy se srdcem. "Musíme nějak zjistit, co se stalo. Ještě 750 metrů před cílem to byla fajn jízda a říkal jsem si, že když něco ušetříme, tak budeme ve finiši hodně rychlí. Ale nějak to z tempa na tempo přestalo jet," kroutil hlavou Podrazil.

Podle Helešice jsou zdravotní problémy jeho týmového kolegy znát delší dobu. "Neskutečně se rozkašlal už na soustředění na Slapech. Nebyl to obyčejný kašel. Včera po závodě neměl dech, klepaly se mu ruce a byl slabý," vysvětloval Helešic.

Vítěze letošního světového poháru v Ottensheimu čeká na mistrovství světa další finále B. "Nebude to jednoduché, ale chceme jet dobře a vyhrát," přál si směrem k sobotnímu závodu Helešic.

Do finále A nakonec prošla rumunská dvojice, španělská a novozélandská loď.

Pro další sezonu je pro dvojici nejdůležitější dát se zdravotně do pořádku, myslí si Helešic. "Dokud nebudeme oba na 100 procent, nemůžeme jet naplno až do cíle," ví dvaadvacetiletý háček.

Sám měl v průběhu sezony problémy se zády. "Bylo to v Livignu, ale dal jsem se do kupy," vzpomněl. Podrazil před mistrovstvím podstoupil odběr krve a na výsledky stále čeká. "Je to jen sport. Zdraví máte jen jedno a za deset let můžeme dělat něco jiného. Máme problém, musíme ho řešit. Ne jen následky, ale i příčinu," dodal Helešic.

Českému páru se v letošní sezoně vyvedla především první polovina. "Musíme se naučit závodit i na podzim, nejen na jaře. Sezona je dlouhá a musíme se naučit, jak to vydržet," byl si vědom Helešic.

Inspirací páru je skifař Ondřej Synek, který vyhrál po rozplavbách a čtvrtfinále i semifinálový závod a v Plovdivu pojede sedmnácté áčkové finále v řadě. "Sýňa zase vyhrál, tak se máme od koho učit. Díváme se dopředu," uzavřel hodnocení Helešic.

"Je to o tom to nepodcenit. Kluci vyhráli Světový pohár, jezdili celou sezonu dobře, ale mistrovství světa je úplně jiný závod. Vyhrát Světový pohár, znamená jen to, že se možná můžeš podívat do finále," poukazuje zkušený skifař Synek.

Helešice s Podrazilem chválil, protože i jemu pomohli vyrovnaní parťáci k letošní dobré sezoně. "Strašně moc se v zimě zlepšili, i mně to pomohlo, protože jsme každý trénink na sebe na trenažeru závodili, v posilovně jsme se hecovali. Ale nemají toho tolik odzávoděno, musí posbírat zkušenosti," ví své pětinásobný mistr světa.