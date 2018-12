Druhý nejlepší výkon v NBA. Satoranský zazářil 20 body a může nahradit Walla

před 51 minutami

Basketbalista Tomáš Satoranský svým druhým nejlepším střeleckým výkonem v kariéře v NBA pomohl Washingtonu k vítězství 130:126 nad Charlotte. Český reprezentant zaznamenal 20 bodů, šest asistencí a čtyři doskoky. Produktivnější byl jen při únorovém českém rekordu 25 bodů proti Chicagu.

Wizards se před zápasem dozvěděli, že jejich kapitán John Wall musí na operaci s patou a přijde o zbytek sezony. Satoranskému se tak otevřela šance usadit se v základní sestavě a skočil po ní.

V úvodu na něm sice po předchozích nepovedených zápasech byla vidět nervozita, ale pak se chytil dvěma trojkami a druhý poločas patřil k jeho nejvydařenějším v zámořské kariéře. Během sedmi minut třetí čtvrtiny zaznamenal devět bodů a čtyři asistence a držel Wizards ve vedení.

V poslední čtvrtině přidal svou čtvrtou trojku v utkání a dirigoval tým k vítězství. Zápas sice zdramatizoval, když v závěru neproměnil trestné hody, ale Wizards náporu soupeře odolali.

"Minulý zápas (s Chicagem) od nás nebyl dobrý. Hlavně v útoku. Proto jsme do toho dnes dali všechno a hráli jsme s mnohem větší energií. Je to pro nás důležité vítězství," řekl Satoranský po utkání v rozhovoru na palubovce, kam si moderátor zve největší hvězdy zápasu. "Potřebovali jsme tyhle nejbližší domácí zápasy zvládnout a odpíchnout se do venkovních zápasů, kde se nám nedaří," dodal.

Více bodů než Satoranský, jemuž na 20 bodů stačilo 11 střeleckých pokusů, měli v dresu vítězů jen Trevor Ariza s 24 body a Thomas Bryant s 21 body. Charlotte táhl 47 body Kemba Walker, ale na týmovější pojetí Washingtonu to nestačilo.

Milwaukee potvrdilo roli nejlepšího týmu soutěže výhrou 129:115 nad Brooklynem. Janis Adetokunbo k tomu přispěl triple doublem za 31 bodů, deset doskoků a deset asistencí.

James Harden potřetí za sebou pokořil čtyřicetibodovou hranici a 41 body dovedl Houston k výhře 108:104 nad New Orleans. Pro nejlepšího střelce soutěže to byl už devátý zápas za sebou s alespoň 35 body.

NBA:

Washington - Charlotte 130:126 (za domácí Satoranský 20 bodů, 6 asistencí, 4 doskoky), Atlanta - Cleveland 111:108, LA Clippers - San Antonio 111:122, Memphis - Boston 103:112, Milwaukee - Brooklyn 129:115, New Orleans - Houston 104:108, Phoenix - Denver 118:122, Portland - Golden State 105:115, Utah - New York 129:97.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Toronto 37 26 11 70,3 2. Philadelphia 36 23 13 63,9 3. Boston 35 21 14 60,0 4. Brooklyn 38 17 21 44,7 5. New York 37 9 28 24,3

Centrální divize:

1. Milwaukee 35 25 10 71,4 2. Indiana 36 24 12 66,7 3. Detroit 33 16 17 48,5 4. Chicago 36 10 26 27,8 5. Cleveland 37 8 29 21,6

Jihovýchodní divize:

1. Miami 34 17 17 50,0 2. Charlotte 35 17 18 48,6 3. Orlando 34 15 19 44,1 4. Washington 37 14 23 37,8 5. Atlanta 35 11 24 31,4

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Houston 35 20 15 57,1 2. San Antonio 37 20 17 54,1 3. Memphis 35 18 17 51,4 4. Dallas 34 16 18 47,1 5. New Orleans 37 16 21 43,2

Severozápadní divize:

1. Denver 34 23 11 67,6 2. Oklahoma City 34 22 12 64,7 3. Portland 36 20 16 55,6 4. Utah 37 18 19 48,6 5. Minnesota 35 16 19 45,7

Pacifická divize: