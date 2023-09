Češka míří za Pogačarem. Velká čest, "Emiráty" mají zázemí na jiné úrovni, popisuje

Cyklistka Tereza Neumanová, trojnásobná česká šampionka, bude od nové sezony oblékat dres UAE Team ADQ ze Spojených arabských emirátů. Svým způsobem se stane kolegyní hvězdného Tadeje Pogačara, který je lídrem silné mužské formace UAE. V rozhovoru pro on-line deník Aktuálně.cz mluví pětadvacetiletá závodnice o svých cílech, posunu ženské cyklistiky i olympijské pachuti.

Po dvou letech v nizozemském týmu Liv Racing míříte do výběru UAE ze Spojených arabských emirátů. Co to pro vás znamená?

Je to pro mě takový "booster". Další motivace, abych se posunula dál. UAE je jeden z pěti nejlepších týmů na světě, byla jsem ráda, že si mě vybrali a ozvali se mi.

Tereza Neumanová (25 let) Rodačka z Třebíče, k silniční cyklistice přešla před třemi lety od horských kol.

Trojnásobná vítězka mistrovství České republiky v silničním závodě (2019, 2021, 2022).

Třikrát na stupních vítězů v etapách závodů Kolem Švýcarska (2021, 2023) a Kolem Burgosu (2022).

Účastnice silničního závodu na olympiádě v Tokiu (33. místo).

V mužském profesionálním pelotonu patří UAE k nejužší špičce. Takže podobně je tomu i u žen?

Ano, je to špička. I v aktuální sezoně ukazují, že jsou ve všech závodech schopni dojíždět vepředu. Dávají prostor všem závodnicím, pro každou se snaží najít příležitost, aby dosáhla výsledku. Takový styl týmového závodění se mi líbí a těším se na to. Ta stáj de facto vzešla z italského Valcaru, který byl dříve známý velkou týmovostí. Budu mít závody, kde dostanu příležitost jet na sebe, ale bude to i o práci pro tým.

Jaká tedy bude vaše role?

Budu ve sprinterské skupině, takže pro mě bude důležité, abych dokázala týmu pomoct v závěru závodu. Ať už při rozjíždění sprintu, nebo mým vlastním sprintem.

Jste založením spíše klasikářka, nebo sprinterka?

Hodně u mě záleží na přípravě. Pokud chci být připravena na těžší závody v kopcích, vezme mi to něco u sprintů. To platí i naopak, ale tak to prostě je. Musím se naučit vyhrávat závody i jiným stylem, protože úplně čistokrevná sprinterka nejsem. S UAE na to máme podobný pohled, což mě uklidnilo a povzbudilo.

Když se ve sportu řekne Spojené arabské emiráty, obecně to evokuje lepší finanční zajištění. Platí to i v cyklistice?

Finanční stránku komentovat nechci, ale co se týče zázemí a podpory od týmu na závodech, věřím, že tým patří k těm nejlepším.

V mužské cyklistice se UAE rovná se jménem Tadeje Pogačara, vítěze dvou ročníků Tour de France. Existuje v týmu propojení mezi muži a ženami?

Co se týče managementu, týmy jsou úplně oddělené. Máme stejné sponzory, ale muži a ženy fungují zvlášť. Jen bychom se měli všichni společně vidět na setkání v Abú Dhabí po konci aktuální sezony.

Jste fanynkou Pogačara?

Z těch hlavních závodníků v mužské cyklistice je pro mě Tadej jedním z nejoblíbenějších. Líbí se mi, jak k cyklistice přistupuje a jakým stylem závodí. A celkově je mužský tým pro ženy určitě přínosem. V ženském týmu se totiž snaží zrcadlit podmínky a komfort, jaký mají muži.

Zlepšuje se celkově prostředí v ženské cyklistice? Zdá se, že je o ní slyšet více než kdy jindy, je to tak?

Jsem třetím rokem na silnici, končím druhou sezonu ve WorldTour. A i za tak krátkou periodu je to šílený posun. To, jak týmy fungují a jaký komfort závodnice mají, se raketově posouvá. Také ze závodního pohledu je peloton rok od roku silnější. Nestačilo by mi, kdybych teď jezdila jako před třemi lety. Holky jsou rok od roku silnější a rychlejší.

Pojďme ještě k příští sezoně. Jak velkým lákadlem je ženská Tour de France? Jezdí se od roku 2021, vy jste na ní zatím nestartovala.

Tour je určitě jeden z velkých cílů. Možná ne úplně příští rok, protože se jede dva týdny po Giru a dva týdny před olympiádou. Ještě neznám nominační kritéria na olympiádu, ale budeme si muset s týmem sednout a domluvit se. Olympiáda je pro mě hlavní osobní cíl příští sezony, chci se na to připravit. Ráda bych se s týmem domluvila a našla společnou cestu, jak být dobře připravena na jednu z těchto Grand Tours a olympiádu.

Olympijská motivace musí být o to silnější kvůli tomu, jak jste dopadla předloni v Tokiu, viďte? Byla jste v "covidovém" letu, a přestože jste měla negativní testy, drželi vás v izolačním hotelu.

Z Tokia jsem se psychicky dostávala docela dlouho. Proto bych moc chtěla do Paříže si to vynahradit, zažít olympiádu naplno a předvést tam co nejlepší výkon pro českou ženskou cyklistiku.

V Tokiu to byla hlavně pachuť?

Pachuť byla velká. Tam jsem měla největší radost z toho, jak jsem i přes to, co se tam dělo, dokázala odjet závod a že už jedu domů. Což asi není to nejvíc, co bych si z olympiády měla odnést (úsměv).

Jaký program máte teď na konci sezony před přestupem do UAE?

V příštím týdnu mě čeká mistrovství Evropy, načež letím s týmem do Číny na etapový závod. Ještě jednorázovka v půlce října, volno a pak už zapojení do nového týmu.