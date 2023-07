Domácí

"Někdy stačí zeptat se vozíčkáře: Nešel bys na kafe?" radí bojovník za handicapované

Chtěl jsem práci, kam bych chodil rád, co by mi dávalo smysl a nepřipadalo mi to zbytečné, říká o hledání smyslu života Erik Čipera.