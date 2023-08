Cyklisté vadí taky. Silniční závod na MS přerušili aktivisté přilepení k silnici

Silniční závod na mistrovství světa cyklistů ve Skotsku přerušil na desítky minut protest aktivistů na trati. Jezdci měli v té době za sebou přibližně 80 z celkem 271 kilometrů. K vynucené přestávce došlo ve chvíli, kdy byla s velkým náskokem v čele devítičlenná skupina uprchlíků s českým reprezentantem Petrem Kelemenem.

Čtyři demonstranti zablokovali silnici před výstupem na Crow Road, kdy chybělo závodníkům přibližně 50 kilometrů na městský okruh do Glasgow. Přilepili se k silnici, navzájem se navíc propojili pomocí řetězů a zámků na kola a organizátoři byli nuceni přivolat k vyřešení situace policii.

Závod byl po téměř hodině znovu obnoven, rozhodčí po odměření odstupů nechali znovu odjet do vedení Kelemena s dalšími osmi uprchlíky. "Samozřejmě to není příjemné, když tam stojíte 45 minut na místě. Rozhodí to ten závodní rytmus. Bohužel to tak bylo, ale bylo to pro všechny stejné," uvedl v rozhovoru pro Českou televizi jeden z členů české sestavy Mathias Vacek, který závod nedokončil.

K akci se přihlásila organizace This is Rigged se sídlem v Glasgow. Už řadu sportovní akcí v Británii letos podobným způsobem narušila jiná aktivistická skupina Just Stop Oil.

"Nebyla to akce proti cyklistice. Důvodem, proč jsme to udělali, je, že skotská vláda nereagovala na záměr Westminsteru udělit licenci na více než 100 nových ropných a plynárenských projektů v Severním moři ve Skotsku. Skotská vláda nadále ignoruje naše požadavky, proto jsme měli pocit, že musíme jednat," uvedl v prohlášení mluvčí organizace Lewis Conroy.

"Šampionáty pořádané UCI (Mezinárodní cyklistickou unií) jsou sponzorovány některými korporacemi zla, jako jsou například Shell a Ineos. Z toho je snadno patrné, jak to poskvrňuje myšlenku o tom, že cyklistika je dobrá a prospěšná pro planetu, když ji sponzorují tyto korporace znečišťující životní prostředí. Je to trochu ironické. I to bylo součástí myšlenky našeho protestu," dodal Conroy.