Štybar jel po hromadném pádu pelotonu o vítězství, soupeři ho však přespurtovali

před 3 hodinami

Rovinatou 14. etapu Vuelty vyhrál irský cyklista Sam Bennett a připsal si druhé vítězství v letošním ročníku španělské Grand Tour. Člen týmu Bora-hansgrohe měl po 188 km z jezdců v čelní skupině nejvíce sil v závěrečném mírném stoupání v cílovém městě Oviedu.

Zhruba kilometr před cílem rozdělil peloton hromadný pád, po němž zůstala v čele jen menší skupina. Nejprve ji táhl Zdeněk Štybar, jeho soupeři ho ale přespurtovali a jediný český účastník Vuelty dojel dvanáctý s odstupem 18 sekund na Bennetta.

Mistr Irska navázal na triumf z klasického hromadného dojezdu třetí etapy. Nechal za sebou ve stejném čase Argentince Maxe Richezeho, třetí byl se ztrátou dvou sekund Belgičan Tosh Van der Sande.

"Měl jsem v závěru dobrou rychlost. Zaútočil jsem 300 metrů před cílem, bál jsem se, jestli to není příliš brzo, ale měl jsem dost síly," pochvaloval si Bennett.

Lídra závodu Primože Rogliče zpomalil hromadný pád, na zemi však neskončil. Druhý muž průběžného pořadí Alejandro Valverde upadl, ale v malé rychlosti. Vzhledem k ochranné zóně se nehoda nepromítla do čela průběžného pořadí, jež Slovinec Roglič před španělským mistrem světa vede o 2:25 minuty.

"Nemyslím si, že to bude mít nějaké následky. Trochu mě bolí zápěstí, ale to nic není," uvedl Valverde. Hromadná nehoda ho příliš nepřekvapila. "Dalo se to čekat. Cíl byl mírně do kopce, byly tam nástupy a všichni chtěli být vepředu," dodal devětatřicetiletý Španěl.

V neděli je na programu horská 15. etapa, která po třech vrchařských prémiích skončí výstupem na Santuriano del Acebo.

Cyklistický závod Vuelta - 14. etapa (San Vicente de la Barquera - Oviedo, 188 km):

1. Bennett (Ir./Bora-hansgrohe) 4:28:46, 2. Richeze (Arg./Deceuninck-Quick-Step), 3. Van der Sande (Belg./Lotto-Soudal), 4. Sarreau (Fr./Groupama-FDJ), 5. Venturini (Fr./AG2R La Mondiale), 6. Soler (Šp./Movistar), 7. Koch (Něm./CCC), 8. Degenkolb (Něm./Trek-Segafredo), 9. Walscheid (Něm./Sunweb), 10. Sajnok (Pol./CCC), …12. Štybar (ČR/Deceuninck-Quick-Step) všichni stejný čas.

Průběžné pořadí: 1. Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) 53:49:19, 2. Valverde (Šp./Movistar) -2:25, 3. Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) -3:01, 4. López (Kol./Astana) -3:18, 5. Quintana (Kol./Movistar) -3:33, 6. Majka (Pol./Bora-hansgrohe) -6:15, 7. Edet (Fr./Cofidis) -7:18, 8. Hagen (Nor./Lotto-Soudal) -7:33, 9. Kelderman (Niz./Sunweb) -7:39, 10. Teuns (Belg./Bahrajn-Merida) -9:58, …70. Štybar -1:36:31.