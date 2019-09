Sport bude, ale nejdřív ať jsou vidět e-biky! Cyklistika se ocitla v zajetí sponzorů

před 15 minutami

E-biky na mistrovství světa horských kol? Asi jako kdyby Usain Bolt stometrovou trať absolvoval na segwayi. Nad novou disciplínou, která byla na programu šampionátu v Kanadě, neohrnovali nos jen fanoušci. Sponzoři ale promluvili jasnou řečí: Chcete šampionát? Pak se na startu bude bzučet!

Napětí stoupá. Do výstřelu, který na trať prvního individuálního závodu pustí 45 mužů, zbývají poslední vteřiny. Na startu se řadí největší hvězdy tohoto sportu…Počkat! Napětí zas tak moc nestoupá, atmosféra je spíš uvolněná a Schurter, Kerschbaumer, Avancini nebo Cink, současní vládci širokých plášťů, se na roštu neřadí.

Divné.

Stejně jako kola, která sedlají z velké části již bývalí profesionálové a dokonce i sedmapadesátiletý Jean Pierre Bruni nebo dva novináři.

Jubilejní třicátý šampionát horských kol totiž letos představil novinku - závod elektrokol. Proč? Protože segment e-biků raketově roste a výrobci, jejichž peníze celý kolotoč závodů na horských kolech roztáčejí, chtějí jeho potenciál pořádně vyždímat. "Chcete MS? Pak musíte uspořádat závod e-biků!" slyšeli od nich kanadští pořadatelé, uvádí server mtbs.cz.

Jedním z favoritů na premiérový titul "elektromistra světa" byl i Jaroslav Kulhavý. I on ale přiznal, že nebýt přání firmy Specialized, na jejíchž kolech dlouhé roky závodí, na startu by pravděpodobně nestál. V předzávodním rozhovoru pro Českou televizi pak ještě dodal: "Určitě bych to nezaměňoval s vrcholovou cyklistikou. Uvidíme, co z toho bude. Je to takové spojení technologie a toho sportu."

Spíš pseudosportu a pseudotechnologie

Takže si to shrňme: Nejlepší sportovci? Ne, nejlepší bikery v téhle disciplíně neuvidíme. Proč taky? Ti vždy budou chtít, a zaplať pánbůh za to, ukázat, že mají nejlepší nohy, jak se mezi cyklisty říká.

Nejlepší technologie? Ne, kola jednotlivých výrobců se možná budou lehce lišit. Možná v pár gramech, možná v pláštích, možná v odpružené vidlici, ale ve výsledku vždy půjde o baterii a její výkon a ten bude stejný.

Co zbývá? Technika jízdy z kopce! Hurá, tak přeci nějaké závodění, chtělo by se vykřiknout. Ale pokud jste fanoušky "bláznů", co se řítí z kopce "kořen nekořen, skála neskála", budete přeci sledovat sjezdaře specialisty, kteří na MS horských kol závodí už od roku 1990. Takže ne, ani nejlepší sjezdaře e-biky nenabídnou. Co potom potřebujete, abyste mohli sedlat svůj 250wattový stroj oděni do duhových pruhů? S odpovědí přišel sám Jaroslav Kulhavý: "O deset kilo míň, protože fyziku prostě neochčiješ."

Jasně, těch 45 borců v Mont-Sainte-Anne, ukázalo, že na kole fakt umí. Vždyť ta trať místy připomíná spíš ferratu. Normální smrtelník by ji sotva prošel pěšky, natož pak projel na kole, myslím ale, že cyklistiku jako sportovní odvětví nikam neposunuli. Jestli se jim s něčím pohnout podaří, budou to spíš hospodářské výsledky jejich sponzorů.

Jsem toho názoru, že to, co dělá sport sportem, je posouvání hranic. E-bike ale nevzniká u hranic ale ve sportovním vnitrozemí. Kdyby se přeci jen chtěl posunout, na jedné straně by se z něj stala zase "jen" horská kola a kdyby to zkusil na stranu druhou, byl by z něj motokros.

"Měli by závodit o basu piva a ne o duhový dres!" prohlásil oficiální fotograf Mezinárodní cyklistické unie. Jak výstižné…