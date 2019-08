Velká premiéra. Kulhavý zahájí MS horských kol v závodě na elektrokole

před 11 minutami

Závodem štafet odstartuje ve středu mistrovství světa horských kol v Kanadě. Hned poté přijde na řadu velká premiéra na vrcholné akci, do bojů o cenné kovy se pustí cyklisté na elektrokolech. Do Mont-Sainte-Anne se šampionát vrací po devíti letech a právě ten v roce 2010 byl dosud pro český tým nejúspěšnější, protože se z něj vrátil se šesti medailemi.

Štafety odstartují půl hodiny po poledni zámořského času (18:30 SELČ) a reprezentační kouč Viktor Zapletal se rozhodl ke změně v porovnání s evropským šampionátem v Brně, který se jel před měsícem. Matěje Průdka nahradil ve vyvolené pětici David Zadák.

"Oba jsou vyrovnaní, David má o něco lepší starty než Matěj a trať tady v Kanadě je hodně technická a těžká, plná kamenů. Určitě jedna z nejtěžších, ale i nejkrásnějších. A David je tak trochu duší sjezdař, zdejší trať mu sedí a baví ho," vysvětlil Zapletal.

Závod navíc rozjede možná trochu překvapivě současná česká jednička Ondřej Cink, který bude předávat zástupci kategorie do 23 let Zadákovi. Po něm nastoupí Tereza Sásková jako žena do 23 let. Předposlední úsek bude patřit Jitce Čábelické a finiš obstará junior Jan Zatloukal. Dosavadním českým maximem ve štafetě je stříbro z domácího MS v Novém Městě na Moravě před třemi lety.

"Bude to pro mě něco nového, protože jsem byl zvyklý jezdit většinou buď druhé úseky v juniorech nebo ve třiadvacítkách, v elitě už potom ty poslední. Uvidíme, ale asi mi to nebude dělat problém, naopak budu rád, že si budu moct vyzkoušet ten start pro hlavní sobotní závod," řekl Cink.

"Ve složení štafety jsme cítili potřebu reagovat na to, jak to skládají ostatní. Čtyřčlenné složení jsme měli už vypilované a byli jsme v tom dobří. Teď je situace jiná a strategie se trochu změnila. V posledních závodech jsme také neměli dobrý start. Navíc na důležitý první a druhý úsek začaly ostatní týmy nasazovat své vůbec nejlepší jezdce. Tím si vytvořili značný náskok, který se pak v rozjetém závodě velmi obtížně sjíždí," uvedl Zapletal.

Sám vnímá, že štafety si budují čím dál větší prestiž. "Vypovídá to o síle celého nároďáku, navíc od příštího roku se pojede v šesti. Kdybychom se zítra dostali do osmého místa, bude to úspěch," konstatoval Zapletal.

Ještě ve středu po štafetě jsou na programu hodně diskutované závody elektrokol žen a mužů. Český tým bude mezi muži zastupovat jediný závodník Jaroslav Kulhavý. Spolu s ním se mají pokusit tuto disciplínu zviditelnit velikáni světa horských kol Julien Absalon z Francie či Ital Marco Aurelio Fontana.

Pak už přijdou na řadu závody olympijské disciplíny cross country. Ty hlavní v elitních kategoriích jsou na programu v sobotu. A Zapletal věří, že by medaile nemusela být nedosažitelná. "Teoreticky bychom mohli být do pětky mezi eliťákama, Jitka Čábelická má životní formu a já myslím, že by mohla skončit do patnáctky, stejně jako Tereza Sásková ve třiadvacítce. Junior Honza Zatloukal je už zdravý a myslím, že je schopen zajet do první desítky, možná ještě líp," přemítal Zapletal.

Cinka potěšilo, jak dobře a rychle se srovnal s šestihodinovým časovým posunem. "Včera jsem absolvoval první trénink a nečekal jsem, že mi to bude takhle sedět. Asi je to i tím, jak je to teď docela suché. Kdyby pršelo, tak je ta trať zase úplně jiná, což už mi tolik nesedí, neboť je tam spousta kamenů, skalek, kořenů… A to pak na tom okruhu klouže, což nemám rád. Takhle za sucha se na ní ale cítím skvěle. Ambice mám samozřejmě vždy ty nejvyšší. Rád bych bojoval o medaili, ale nebudu se zlobit, když dojedu v top deset," prohlásil Cink.

Loni v Lenzerheide se o jedinou českou medailovou radost postarala Sásková. Stříbro ale vyjela ještě mezi juniorkami. Tituly v elitních kategoriích obhajují suverén posledních let Nino Schurter ze Švýcarska a Američanka Kate Courtneyová.

V neděli zakončí MS v kanadském lyžařském středisku závody ve sjezdu. České barvy budou hájit Antonín Král, Stanislav Sehnal a Ondřej Štěpánek.

Program MS v Mont-Sainte-Anne (v SELČ):

Středa 28. srpna:

18:30 cross country - štafeta,

20:15 závod E-MTB ženy,

22:30 závod E-MTB muži.

Čtvrtek 29. srpna:

19:00 cross country - juniorky.

21:00 cross country - junioři.

Pátek 30. srpna:

16:15 sjezd (kvalifikace) - juniorské kategorie,

17:30 sjezd (kvalifikace) - elitní kategorie,

20:30 cross country - muži do 23 let.

Sobota 31. srpna:

16:00 cross country - ženy do 23 let,

18:15 cross country - ženy elite (ČT Sport).

20:45 cross country - muži elite (ČT Sport).

Neděle 1. září:

15:30 sjezd - juniorky a junioři,

19:00 sjezd - ženy elite (ČT Sport).

20:00 sjezd - muži elite (ČT Sport).