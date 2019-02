První závod od srážky s náklaďákem. Jsem zpátky ve smečce, libuje si Vakoč

před 1 hodinou

Cyklista Petr Vakoč má za sebou první závod po vážném zranění páteře, které utrpěl loni v lednu v Jihoafrické republice, kde ho srazil nákladní vůz.

Sedm etap argentinského podniku Vuelta San Juan dokončil na 102. místě se ztrátou bezmála 24 minut na vítězného Kolumbijce Winnera Anaconu, který oslavil první vítězství mezi profesionály.

Vakoč přispěl k celkové druhé příčce Francouze Juliana Alaphilippea a také k úspěchu dalšího kolegy z týmu Deceuninck-Quick Step Remca Evenepoela. Teprve devatenáctiletý Belgičan ovládl při své profi debutu hodnocení mladých jezdců a v absolutním pořadí byl devátý.

"Je to úžasné, znovu závodit. Docela mě překvapilo, jak dobře to šlo. Jsem rád, že se mi povedlo takhle vrátit zpátky do smečky a hned pomoct parťákům. Díky všem za podporu v uplynulých dvanácti měsících," uvedl Vakoč na instagramu.

Loni na konci ledna ho srazilo auto a Vakoč utrpěl vážná zranění včetně šesti zlomených obratlů. V nemocnici pak strávil dva měsíce. Původně se měl do pelotonu vrátit v polovině února v závodu Kolem Provence, ale belgická stáje ho nakonec vyslala již do Argentiny.