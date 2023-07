Froome v Jeseníkách a Beskydech. Snad přiláká davy, bude to náročný závod, říká König

Pro české cyklistické fanoušky by to měl být tahák jako hrom. Na etapovém závodě Czech Tour, který zavítá do kopců v Beskydech a Jeseníkách, se již za deset dní představí Chris Froome, legenda silniční cyklistiky a čtyřnásobný šampion Tour de France. Dostat britskou hvězdu do Česka se povedlo řediteli závodu Leopoldu Königovi, jenž s Froomem zažil skvělé časy v týmu Sky.

Kolik úsilí vás stálo přesvědčit Chrise Froomea, potažmo jeho tým Israel-Premier Tech k účasti na závodě Czech Tour?

Bylo to v podstatě už nereálné. Jeho tým nám nejdříve nepotvrdil účast, o kterou jsme se snažili už od ledna. Pak bylo jasné, že by musela přijít velká souhra náhod a okolností. To se stalo. Chris se nedostal do výběru pro Tour de France, znovu jsem volal do týmu Israel, jednal jsem i s jedním z jejich sportovních ředitelů Reném Andrlem.

Co nakonec rozhodlo?

Spolu s ním se nám povedlo na tým trochu zatlačit. Že by se jim závod mohl hodit do plánu jako vhodný program pro Chrise i pro jejich mladé jezdce, kteří jeli výborně na Giru. Ocenili, že Czech Tour je profilově náročný závod, a nakonec se rozhodli ho absolvovat.

Autor fotografie: ČTK Czech Tour … je závod o čtyřech etapách, který se letos jede od čtvrtka 27. do neděle 31. července. První etapa je spíše rovinatá a povede z Prostějova do Uničova. Druhá zavede jezdce do beskydských kopců s cílem na Pustevnách, sobotní třetí zkouška je pojmenovaná jako královská. Její trasa vede dvakrát přes stoupání k přečerpávací elektrárně Dlouhé stráně a končí na Červenohorském sedle. Skrz Jeseníky projede peloton i v rámci poslední nedělní etapy, ze Šumperku do Šternberku. Detailní přehled jednotlivých etap najdete zde. Na webu závodu jsou také soupisky týmů a další informace.

Bude Froome největším favoritem?

Těžko říct, v jaké formě přijede. Jeho výkonnost teď vůbec neznáme, bude to otevřené. Navíc to startovní pole je velmi silné. Máme tam tři týmy z nejsilnější kategorie World Tour, jedenáct týmů na úrovni Pro. To je nejvíc v historii našeho závodu. Těžko odhadovat, kdo je hlavní favorit.

Na trase závodu máte turisticky atraktivní místa jako Pustevny, Dlouhé stráně nebo Červenohorské sedlo. Věříte, že tam mohou být návaly diváků opravdu velké?

Doufám, že ano. Odezvy od lidí jsou skvělé, hodně píšou i na sociálních sítích, že přijedou, že se chtějí podívat. Jméno Chrise Froomea rozhodně zláká i takové fanoušky, kteří by jinak nepřišli. Těším se, jak to bude vypadat.

Hraje vám do karet i to, že díky probíhající Tour de France teď lidé mají cyklistiku více pod kůží?

Přesně tak, to byl náš záměr. Vytěžit z "hypu" kolem Tour de France co nejvíce. Takhle se jezdí i slavná kritéria v Nizozemsku, Belgii nebo Francii, o kterých my sice v Česku tolik nevíme, ale po Tour de France na ně přijíždějí velcí závodníci. My začínáme pouhé čtyři dny po konci Tour, mělo by to mít pozitivní vliv.

Vy jste s Froomem jezdil v týmu Sky, pomáhal jste mu i při triumfu na Tour de France v roce 2015. Jak na tu spolupráci vzpomínáte?

Odjel jsem s Chrisem Tour i Vueltu, vždy to byl neskutečný profík. Ve své top formě nedával nikomu šanci, byl to nejlepší závodník na světě a to, že vyhrál sedm akcí Grand Tours, to jen potvrzuje. Na druhou stranu byl jako parťák úplně normální. Ani nikdy nebyl nějaký vůdce, spíš měl rád svůj klid a kapitána v týmu dělal někdo jiný. Svým přístupem k tréninku a závodění nás ale Chris převyšoval.

Co říkáte na to, že ve 38 letech a po vleklých zdravotních problémech stále závodí?

Jen ten fakt, že po tom všem závodí, pro něj musí být zadostiučiněním. Druhá věc je, že se mu zatím nedaří vrátit v top formě. Ale podle mě už Chris Froome nemusí nikdy nikomu nic dokazovat.

Co jako ředitel závodu deset dní před startem řešíte?

Řešíme poslední detaily, co se týče etap. Startovní listinu s týmy máme vyřešenou, ladíme ubytování, stravování. Já řeším ještě bezpečnost trati, projíždím různá místa. Komunikujeme se správou silnic, s jednotlivými městy a vesnicemi, pak informace předáváme týmům.

Czech Tour v roli ředitele vás čeká potřetí za sebou, říkal jste, že v té pozici jste se našel. Co vás na práci baví?

Baví mě komunikovat s těmi týmy, dostávat sem největší hvězdy. Vždy to byl můj sen, dostat sem někoho z vítězů Tour de France a představit ho českým fanouškům. Baví mě i práce s tou tratí. Využívám svých zkušeností z největších závodů, baví mě vymýšlet přejezdy přes kopce nebo zajímavé dojezdy etap.

Závěrem ještě k Tour de France, která má před sebou poslední týden. Vyhraje Jonas Vingegaard, nebo Tadej Pogačar?

Je to složité. Rozestup je neskutečně malý, divácky je to velmi atraktivní. Ti dva se hlídají na každém metru. V neděli se Pogačarovi poprvé v dojezdu nepodařilo utrhnout Vingegaarda. Síly se ještě více vyrovnávají, rozhodne úterní časovka nebo středeční horská etapa do Courchevelu.

Jsou schopni dojet na sekundy těsně i v časovce?

Může být. Buď to bude zase těsně na sekundy a nic se nezmění, nebo jeden nadělí druhému třeba 40 sekund. Bude záležet i na tom, jak se oba vyrovnají s dnešním volným dnem, který na každého působí jinak.

Každý rok se na Tour de France řeší diváci, také letos už tam došlo k několika incidentům a následným pádům jezdců. Straší vás to trochu i vzhledem k Czech Tour?

Samozřejmě se nepotýkáme s takovými davy, i když s Chrisem bude ten zájem vyšší. Ale věřím, že to zvládneme. Máme zkušený tým motorkářů, řidičů i policistů, jsme na to vyškoleni a připraveni. Nicméně pořád se bavíme o otevřeném sportu a vše uhlídat nejde. Je to na jednotlivých divácích, aby respektovali závodníky. Je krásné, že přijdou fandit, ale první, na co by měli myslet, je, aby nezpůsobili jezdcům žádnou újmu.