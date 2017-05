Český cyklistický tým dostal kvůli dopingu měsíční distanc

před 27 minutami

"Pro tým je to dost velký problém. Měli jsme naplánovaný nějaký závodní kalendář, který se samozřejmě pečlivě skládá dohromady," řekl ČTK Miloš Židík, zástupce české stáje Elkov-Author.

Aigle - Mezinárodní cyklistická unie (UCI) suspendovala na 30 dnů elitní český tým Elkov-Author za doping jeho dvou bývalých členů. Cyklisté kontinentální stáje z Hradce Králové se nesmějí zúčastnit mezinárodních závodů od 4. května do 3. června.

"Pro tým je to dost velký problém. Měli jsme naplánovaný nějaký závodní kalendář, který se samozřejmě pečlivě skládá dohromady. Teď už jsme v Polsku, kde jsme před chvílí obhájili vítězství na Memoriálu Andrzeje Trochanowského, což je závod kategorie UCI 1.2. Jsme tedy dobře rozjetí a ve výborné formě," řekl ČTK zástupce stáje Miloš Židík.

Elkov-Author pyká za doping mladých jezdců Michala Brázdy a Jana Kováře, kteří měli loni v listopadu při mimosoutěžním odběru pozitivní dopingový test na anabolický steroid stanozolol a další zakázanou látku clenbuterol. Oba následně dostali zákaz startů na čtyři roky.

UCI zahájila v dubnu s dlouhodobě nejlepší českou stájí disciplinární řízení, jež následuje automaticky poté, co se v jednom týmu objeví během 12 měsíců minimálně dva dopingové případy. Elkovu hrozila suspendace od 15 do 45 dnů, UCI dnes vynesla trest v polovině tohoto rozmezí.

"Pro nás je to hodně nečekané. V porovnání s dalšími případy myslím, že jsme nebyli ti nejhorší, přesto máme závodní stopku na celý měsíc. Budeme to muset od UCI stoprocentně přijmout. Zvažujeme, jak budeme postupovat dál. A řešíme právní kroky, které učiníme proti těm, kteří se o poškození dobrého jména týmu přičinili," uvedl Židík.

Český tým se měl v květnu a začátkem června zúčastnit několika závodů v Polsku. "Zítra máme jet Memoriál Romana Sieminského. Zákaz je od čtvrtka, kdy máme v Polsku začínat další závod, pro nás velmi významný, kde sbíráme body a pódiová umístění. A tým to měl rozjeté tak, aby tam znovu uspěl," řekl Židík. "Kromě dobrého jména to samozřejmě škodí našemu programu závodů, ale jde i o to, že jsme sami organizátory závodů, takže víme, jak je to nepříjemné, když máte vše zajištěné a někdo pak odřekne účast na poslední chvíli," dodal.

autor: ČTK | před 27 minutami

Související články