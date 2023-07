Froome na startu Czech Tour: Máte vášeň pro cyklistiku. Závody bere jako satisfakci

Hvězdný britský cyklista Chris Froome se letos nevešel do osmičlenné nominaci stáje Israel-Premier Tech na slavnou Tour de France, kterou v minulosti dokázal čtyřikrát vyhrát. I díky tomu se však může v příštích čtyřech dnech ukázat divákům v Česku na etapovém závodě Czech Tour.

Jak uvedl ve středu během setkání s novináři v Olomouci, i v osmatřiceti letech stále věří, že se mu povede vrátit na úroveň, na níž byl před hrozivým pádem v roce 2019, který tak výrazně ovlivnil jeho kariéru.

"Samozřejmě to pro mě bylo zklamání, že jsem se nedostal do týmu pro Tour de France. Ale i takové věci patří ke sportu a vůbec k životu. S takovými věcmi se jako sportovec musíte vypořádat a soustředit se na další cíle, které jsou před vámi," prohlásil Froome, jenž nejslavnější cyklistický závod vyhrál v letech 2013 a 2015 až 2017.

Ještě v roce 2018 byl třetí, pak už se kýženému triumfu, jímž by se stal pátým jezdcem historie s rekordními pěti vavříny, nepřiblížil. Zejména kvůli pádu a jeho následkům v podobě vážných zranění.

"Po tom pádu, co jsem měl před pár lety, se mi stále nepodařilo najít cestu na úroveň, na níž jsme byl před karambolem. Ale těší mě už jen to, že mám možnost zase závodit a dělat to, co miluju. Beru to jako velkou satisfakci. A zároveň i určité poslání - snažím se ukázat lidem, co všechno je možné překonat," podotkl Froome.

Přiznal, že je to pro něho celkově jiné. Vnímá, že je v odlišné pozici než kdysi. "Mé místo v pelotonu je teď přece jen trochu jiné oproti té době před pádem, bylo potřeba se tomu přizpůsobit, ale stále je ve mně touha a sním o tom, že se dokážu dostat na úroveň, na jaké jsem byl před pádem. Je potřeba tvrdě trénovat, dělat všechny věci správně a snažit se kousek po kousku dostat na úroveň, na kterou skutečně mám," řekl Froome.

Rád by toho dosáhl i proto, aby naplnil očekávání všech kolem sebe. "Samozřejmě to pro mě není snadné. Čelím očekávání lidí, kteří si moc dobře pamatují, čeho jsem byl schopný. Je naprosto přirozené, že lidé mají očekávání. Nikdo nemá očekávání větší, než mám já sám vůči sobě. Ale musím být zároveň i realistou. A brát v potaz, z čeho jsem se dostal. Ušel jsem už dlouhou cestu, abych se po zranění vrátil k profesionální cyklistice. Ale kdybych to neudělal, tak bych toho do smrti litoval," zdůraznil Froome.

V Česku se díky účasti na Czech Tour setkal opět s Leopoldem Königem, který je ředitelem závodu. "Strávili jsme bok po boku nějaký čas během závodů, a to včetně Grand Tours. Je fajn vidět Lea zase tady na závodě, jemuž šéfuje. Určitě i to hrálo nějakou roli, že on je ředitelem závodu, ale zrovna tak jsem se těšil na to, že trochu poznám Českou republiku i mimo Prahu," připomněl Froome bleskovou návštěvu Česka - svou vůbec první - z konce listopadu.

"Jsem moc rád, že jsem tady. A stejně tak jsem rád, že tady budu závodit. Když jsem tady byl v zimě, byla to hezká zkušenost. A zjistil jsem, jak jsou tady lidé přátelští a jakou mají vášeň pro cyklistiku," dodal Froome.

Byl už ale také zvědavý, jak bude závod probíhat a co mu nadcházející čtyři dny ukážou ohledně jako vlastní formy.

"Čekají nás patrně nelehké dny, alespoň podle toho, co jsem viděl trať závodu on-line. Vypadá to, že tam budou dvě hodně náročné etapy. Za normálních okolností by mi ten profil seděl, jenže v posledních týdnech jsem měl potíže se zády ve spodní části. Ty poslední dny už to bylo dobré, tak snad to tak i zůstane. Nevím, zda budu vepředu s těmi nejlepšími. Ale věřím, že budeme bojovat o vítězství. A když se ho nepodaří vybojovat mně, tak se to snad povede některému z mých týmových parťáků," přál si Froome.