Byla to pecka, celá stáj je šťastná, řekl dvanáctý Hirt po premiéře na Grand Tour

před 1 hodinou

Český cyklista Jan Hirt si v šestadvaceti letech odbyl premiéru na jednom ze závodů Grand Tour, a sice na italském Giru. Jezdec polské stáje CCC Sprandi Polkowice skončil celkově na dvanáctém místě a splnil přání týmu, který od svého lídra očekával umístění v první dvacítce.

Milán/Praha - Český cyklista Jan Hirt se po premiéře na Grand Tour pyšní 12. místem celkové klasifikace v Giru d'Italia. Šestadvacetiletý jezdec stáje CCC Sprandi Polkowice před startem 100. ročníku věřil, že by své jméno mohl po odjetí 21 etap a více než 3600 kilometrů najít v první dvacítce, což bohatě naplnil. Třebíčský rodák díky tomu vylepšil i svou pozici pro vyjednávání o nové smlouvě.

"Jsem unavený, ale to jsou všichni. Jen nevím, jestli je větší únava psychická nebo fyzická. Každopádně však cítím spokojenost. Člověk je rád, že to má za sebou a takhle mu to vyšlo," řekl Hirt v rozhovoru s ČTK. "Je to celkově dlouhé. Příprava probíhala už od prosince. Jsem rád, že přišel čas, že se člověk mohl na jedné z Grand Tour ukázat," pochvaloval si Hirt.

Polský prokontinentální tým chtěl být během jubilejního ročníku co nejvíce vidět a útočit na čelní příčky hlavně v jednotlivých etapách. Samotný Hirt skončil jako týmový lídr pátý ve čtvrteční 18. etapě a i díky tomu naplnil přesvědčení jednoho z týmových sportovních ředitelů Piotra Wadeckého o celkovém umístění v první dvacítce.

"Věřil mi na top 20, já věřil, by to mohlo vyjít, ale nijak speciálně jsme si to za cíl nevytyčili. I když jsem si prožil během závodu dvě krize, to 12. místo mě moc těší. Vůbec za to vystoupení na Giru jsme všichni šťastní, i jako tým určitě cítíme spokojenost," uvedl Hirt.

Nijak se před slavným podnikem netajil ani tím, že se touží ukázat v co nejlepším světle i s ohledem na svou budoucnost, neboť po této sezoně mu končí smlouva. "Povedlo se to i z tohoto pohledu naprosto skvěle. Ideálně načasované. Myslím, že mi to pomůže a s tímto výsledkem se dá hrát ještě o lepší smlouvu," věří Hirt.

Díky novému kontraktu by si mohl jednou účast na některém ze závodů trojkoruny zopakovat. A chce pracovat na tom, aby snížil ztrátu na nejlepší. Vítězný Nizozemec Tom Dumoulin zvládl trať téměř o 21 minut rychleji. "Před posledním týdnem bylo to manko podobné, takže je zřejmé, že jsem to nabral na začátku závodu a v posledním týdnu už jsem to s těmi nejlepšími udržel. S panem trenérem Karlem Martínkem budeme určitě vše analyzovat, abychom odstranili ty největší chyby," ujistil Hirt.

Účast na Giru, které sám pro sebe staví nad Tour de France, si jinak vychutnával. "Neskutečně nám vyšlo počasí, ani jednou nepřišel déšť, pořád bylo teplo, úplná pecka. Dva roky jsem bydlel v Itálii, kterou jsem si celkově oblíbil, a je mi sympatická. Naučil jsem se jazyk, mám rád italská jídla… A z toho pohledu závodníka se mi zamlouvá, že jsou tady na Giru delší a prudké kopce, oproti Tour ne tak tempový," vysvětlil Hirt.

Jelo se navíc ve skvělé atmosféře, až slavnostní. "Letos bylo všude podél trati strašně moc lidí. Všichni říkali, že to je snad třikrát víc než obvykle. A skoro každý řval: 'Nibali, Nibali', byla to paráda," jmenoval Hirt italskou modlu, která nakonec skončila třetí.

Pocitově si nejvíce užil etapu číslo 16, která se jela v úterý. "Tuhle horskou etapu se Stelviem, tu jsem si fakt vychutnal. Právě na Stelviu jsem měl i hodně kamarádů, vybleskli jsme se spolu, bylo to super," uvedl Hirt, jenž náročnou etapu dokončil na výtečné 11. příčce.

V nejbližších dnech plánuje relax nejen pro tělo. Touží se zotavit především psychicky. "Dneska si ještě s přítelkyní užíváme Milán, zítra večer pak cestuju domů. A týden si budu s kamarády užívat; vyjedeme třeba i na kolo, ale zastavíme si pěkně někde na kafe nebo na pivo. Ze všeho nejvíc potřebuji ulevit hlavě, pak uvidím, co dál," řekl Hirt.