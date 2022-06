"Cítím se nadpozemsky." Fitzpatrick vyhrál US Open, získal 74 milionů korun

Vítězem golfového US Open se stal Angličan Matt Fitzpatrick a získal první titul z turnaje kategorie major i premiérový triumf z americké PGA Tour.

Sedmadvacetiletý hráč zvítězil na hřišti v Brookline, kde v roce 2013 slavil výhru na amatérském US Open. O jednu ránu porazil světovou jedničku Scottieho Schefflera a dalšího Američana Willa Zalatorise, který skončil druhý na majoru už potřetí za poslední dva roky.

"Cítím se nadpozemsky," radoval se Fitzpatrick. "Je to klišé, ale o tomhle odmalička sníte. Jo, a když už jsem toho dosáhl, tak zítra můžu odejít jako šťastný muž do důchodu," řekl s úsměvem.

Fitzpatrick rozhodl vyrovnaný boj se Schefflerem a Zalatorisem birdie na patnácté jamce a skvělou ránu předvedl i na závěr. Na osmnáctce trefil green ze 140 metrů z fairwayového bunkeru (písku) a zahrál par, což mu pomohlo k zisku zlaté medaile Jacka Nicklause. "Byla to jedna z mých nejlepších ran," řekl. Zalatoris si mohl vynutit play off, ale pat na birdie z pěti metrů neproměnil.

Za titul s celkovým skóre šesti ran pod par získal Fitzpatrick odměnu 3,15 milionu dolarů, v přepočtu asi 74 milionů korun. Výhru oslavil v objetí s plačícími rodiči a mladším bratrem Alexem.

Fitzpatrick naplnil očekávání jako jeden z talentů. "Já to tak necítil, i když kolem sebe jsem to samozřejmě pociťoval, ale v současnosti hraje tolik skvělých golfistů," řekl rodák ze Sheffieldu žijící i na Floridě. Přiznal, že mu k majoru pomohl amatérský titul. "Cítil jsem se tady pohodlně a věděl jsem, jak kde zahrát, kde chybovat. Jsem nadšený, že jsem tady zůstal neporažen."

Poprvé z titulu na majoru se radoval i jeho caddie. Billy Foster nosí hole přes třicet let a pomáhal mimo jiné Angličanovi Leemu Westwoodovi, spolupracoval se Španěly Sevem Ballasterosem a Sergiem Garcíou a párkrát i s Tigerem Woodsem, ale uspěl až nyní.

"Párkrát už jsem byl blízko a zažil srdcervoucí zklamání (s Westwoodem a Thomasem Björnem). Říkal jsem si, že nemám za krkem opici ale gorilu. Je to obrovská úleva a radost," řekl.

Zalatoris nezačal finále nejlépe, ale zpět do hry se vrátil čtyřmi birdie od šesté do jedenácté jamky. "Bojoval jsem jako blázen," popisoval Američan. Nakonec ale neuspěl a ocenil ránu Fitzpatricka na osmnáctce.

"Zapíše se nejspíše do historie US Open. Když jsem šel kolem a viděl, jak míček leží, tak jsem si říkal, že to bude těžké. A on zahrál neuvěřitelně," řekl Zalatoris.

Letošní vítěz Masters Scheffler naopak parádně začal. Na prvních šesti jamkách zapsal čtyři bidrie a útočil na pátý titul v sezoně. "Byl to jeden z těch dnů, kdy se dostanete do pozice, že můžete vyhrát, ale pár věcí jsem pak měl udělat jinak. Musím o tom přemýšlet," řekl Scheffler.

Fitzpatrick vítězstvím navázal na krajana Justina Rose, který US Open vyhrál v roce 2013. A Evropan uspěl v zámoří podruhé za sebou, loni se radoval Španěl Jon Rahm.

Rahm pokazil finálové kolo a obsadil dělené 12. místo. Pod par se tradičně na US Open dostala celkově jen hrstka hráčů, tentokrát devět. Mezi nimi i čtvrtý Hideki Macujama z Japonska a na děleném pátém místě Rory McIlroy se Severního Irska a Američan Collin Morikawa.