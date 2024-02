"Chci žloutenku, mami." Deset let od zlata přišla Adamczyková s dojemným dokumentem

Přesně před deseti lety se dívka s namalovaným knírkem zapsala do paměti sportovních fanoušků, když na snowboardcrossové trati olympijských her v Soči smetla konkurenci a dojela si pro zlato. Eva Adamczyková nyní přichází s dojemným filmovým dokumentem, kde vzpomíná na zemřelé rodiče i na chvíle, kdy se vzpamatovávala z nejtěžšího zranění kariéry.

Téměř hodinový dokument s názvem EFKA - Nejrychlejší holka ve vesmíru přináší unikátní pohled na kariéru zlaté olympijské snowboardcrossařky ze Soči.

Začíná ve chvíli, kdy Adamczyková kvůli zlomenině obou kotníků přichází o olympijské hry v Pekingu. Tedy v době, kdy ona sama pochybovala o tom, že se na prkno ještě postaví, natož že by dál závodila.

"Vlastně první natáčecí den byl den, kdy mi vyndávali šrouby z nohou. To zranění nebylo vůbec v plánu, ale myslím, že to dokumentu dodalo zajímavou linku," směje se Samková.

Režie dokumentu se zhostil Markus Krug a zachytil nejen příběh jejího dramatického návratu do snowboardcrossovou trať, ale přiblížil i její dětství a vztah s rodiči, kteří již oba zemřeli na rakovinu.

"Já mám hrozně ráda video, kdy mi máma nadává, že jím sníh, jestli chci mít žloutenku a já jí odpovídám, že chci mít žloutenku. To mě dost baví, je to taková ukázka mého vzdoru. Myslím, že jsem jako malá byla hodně drzá a hubatá na rodiče," připomíná jednu z dojemných chvilek dokumentu.

Velkým vzorem pro ni byl i otec, který zemřel měsíc před její olympijskou obhajobou zlata v Pchjongčchangu.

"Silný moment je pro mě záběr, kdy natáčím ségru s tátou, jak zpívají písničku Kozel. Je to hodně silné, protože to pamatuji. Doma jsme si hodně prozpěvovali," vzpomíná Adamczyková.

Diváci se v dokumentu dozví, co olympijskou šampionku přivedlo k jednomu z nejnebezpečnějších sportů na sněhu. Jestli vůbec uměla na prkně, když dorazila na svůj první trénink, na jakou osobnost nejvíc vzpomíná, jak náročné je vypořádat se s vysokým očekáváním okolí a kolik námahy a bolesti stojí rehabilitace po vážném úrazu.

"Není nic, co bych přímo nechtěla. Jsou tam osobní věci, ale to mi nevadilo a přišlo mi, že to zapadalo. Myslím, že to je i díky tomu, že režisér Markus Krug to dobře vystihnul. Strávil s námi dlouhou dobu a pochopil jak mě, tak i můj tým. Pojal to hezky a za mě správně," pochválila režiséra.

Dokument měl premiéru ve čtvrtek večer v Divadle Archa za přítomnosti samotné snowboardistky, jejího týmu, rodiny i řady přátel z řad celebrit. Diváci ho mohou od pátku vidět platformě Voyo.cz.

Rozhovor s Evou Adamczykovou po slavnostní premiéře: