Česká medailové žeň na Evropských hrách překvapila i Doktora

před 1 hodinou

V neděli skončené Evropské hry v Minsku byly pro české sportovce extrémně úspěšné. Šéf výpravy Martin Doktor přiznal, že zisk třinácti medailí překvapil i největší optimisty. Zároveň ocenil, jak dobře Bělorusové druhé Evropské hry v historii uspořádali.

"Z mého pohledu to byly především hry velmi dobře zorganizované. V podstatě se tady sportovní mohli cítit jako na olympijských hrách a z hlediska výsledků byly skvělé. Myslím si, že ani největší optimisti nečekali, že získáme tolik medailí. Super," řekl Doktor novinářům v Minsku.

Češi získali dvě zlaté, pět stříbrných a šest bronzových medailí. V hodnocení národů obsadili 25. místo. Před čtyřmi lety se výprava z Baku vrátila se sedmi cennými kovy, zlato však mezi nimi chybělo. Za největší překvapení Doktor označil stříbro sportovní gymnastky Anety Holasové. "Musím se přiznat, že jsme nečekali, že budeme mít medaili z gymnastiky," uvedl.

Největší zásluhu na českých úspěších měli sportovní střelci, kteří v Minsku vybojovali sedm medailí. "Jsem rád, že se tak trochu vrátili na výsluní. Střelci vždy patřili k tahounům olympijských výprav, výsledky mívali slušné a tady se jim to extrémně povedlo. Asi ani sami oni nedoufali, že by mohli získat medailí tolik," řekl Doktor.

Věřil, že medaile pomohou i celému střeleckému sportu. "Myslím, že tohle pro ně může být velkou motivací do budoucna a potvrzením toho, že změny, které u nich proběhly, jdou správným směrem," řekl.

Před čtyřmi lety se první Evropské hry konaly v Baku, kde po organizační stránce bylo podle Doktora taky vše v pořádku. "Bělorusové jsou ale více sportovní národ a bylo to znát. Na přípravách, dopravě, ubytování i na sportovištích. Bylo vidět, že zde sport hraje velkou roli a věnují se mu. Z pohledu výpravy to bylo podobné, úspěchů bylo více a díky tomu byla i atmosféra hezčí. Obrovský rozdíl bych v tom neviděl," uvedl Doktor.

Bývalý vynikající rychlostní kanoista i v Minsku zopakoval, že věří, že Evropské hry před sebou mají zářnou budoucnost. "Je těžké odhadovat, jak to bude za čtyři roky. Nejsou zde zapojeny všechny olympijské sporty a je to obrovská akce, kterou si ne každý může dovolit uspořádat. Na druhou stranu je skvělé, že máme něco jako Panamerické nebo Asijské hry. Evropa si to zaslouží, aby měla multisportovní kontinentální akci," řekl Doktor.

Za čtyři roky by se další Evropské hry měly konat v Krakově. "Poláci jsou sportovní národ, určitě to zvládnou. Máme za sebou Světové hry ve Wroclawi, které byly pořádané velice slušně. Myslím si, že to zvládne i Krakov, protože i v Polsku do sportu investují hodně a věnují se mu," dodal Doktor.