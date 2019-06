Dráhař Bábek je zlatý. Na zakončení Evropských her bude českým vlajkonošem

před 3 hodinami

Dráhový cyklista Tomáš Bábek získal na Evropských hrách v Minsku zlato v jízdě na kilometr s pevným startem. Další český reprezentant Robin Wagner byl ve finále sedmý. Česká výprava si v běloruské metropoli připsala dvanáctou medaili a po triumfu střelce Davida Kosteleckého v trapu druhé zlato.

Dvaatřicetiletého Bábka, předloňského vicemistra světa v této disciplíně, v kvalifikaci předčil pouze Ital Francesco Lamon. V osmičlenném finále se však jako jediný dostal pod hranici 61 sekund český dráhař a Lamona porazil o 546 tisícin. Bronz vybojoval Krzysztof Maksel z Polska. Wagnera dělilo od medaile 372 tisícin sekundy

"Před startem jsem byl šíleně nervózní a říkal jsem si, že by bylo skvělé, kdyby to dopadlo na medaili. A teď tady stojím, je to český rekord a zlatá medaile," řekl Bábek ČTK a Českému rozhlasu.

Oficiální český rekord však nepřekonal, neboť Wagner v roce 2013 dokázal ve vysokohorském prostředí v Mexiku zajet kilometr pod minutu. Na nížinných velodromech ale žádný Čech rychleji nejel.

Závodník Dukly Brno ve finále startoval předposlední a z Lamona měl respekt. "Porazil mě na mistrovství světa a navíc v kvalifikaci zajel čas, kterého jsem já nikdy nedosáhl. Věděl jsem, že musím jet naplno a překonat své maximum poměrně o dost. Když jsem pak protnul pásku a viděl jsem ten čas, tak jsem tomu nemohl uvěřit," uvedl Bábek.

Cyklisté získali zásluhou bývalého mistra Evropy v keirinu Bábka v Minsku třetí medaili. Silničář Jan Bárta byl v časovce třetí stejně jako Jarmila Machačová na dráze v bodovacím závodu.

V omniu, dráhařském víceboji, obsadila Machačová 12. místo. Pro druhé zlato po scratchi si dojela Kirsten Wildová z Nizozemska. Daniel Babor s Luďkem Lichnovským skončili v bodovacím závodu dvojic rovněž dvanáctí.

Sportovní gymnastka Aneta Holasová obsadila ve víceboji desáté místo. Další česká reprezentantka Dominika Ponížilová byla osmnáctá. Z vítězství se radovala Angelina Melnikovová z Ruska.

"Mrzí mě pád hned na začátku, ale jinak jsem hodně spokojená. Mohla jsem skončit šestá, ale i desáté místo je krásné. Atmosféra byla skvělá a závod jsem si užila," řekla Holasová, která spadla z kladiny. "Bylo to poté náročnější, ale zbytek jsem dojela hezky a čisté," uvedla osmnáctiletá gymnastka, jež se v neděli představí ve finále prostných.

Bábek převezme roli vlajkonoše po Krpálkovi

Vlajkonošem české výpravy na nedělním slavnostním zakončení Evropských her bude zlatý Bábek. "Je to obrovská pocta a strašně si toho vážím. Ani mě nenapadlo, že by se to mohlo stát, a strašně se na to těším," řekl cyklista, kterého v neděli ještě čeká start v keirinu.

Bábek je společně s další cyklistkou Jarmilou Machačovou jediným českým medailistou, který momentálně v Minsku je. Úspěšní střelci a atleti se totiž již vrátili domů. I proto byla jeho volba logickým krokem.

"Na všech olympijských akcích, kde je slavnostní zakončení, vždycky nosívá vlajku ten sportovec, který má nejlepší výsledek a je zrovna na místě. Zlaté máme dvě, ale střelec David Kostelecký už je pryč, takže si myslím, že Tomáš je správná volba. Zlatý medailista si zaslouží nést naši krásnou vlajku," řekl šéf výpravy Martin Doktor.

Na slavnostním zahájení druhých Evropských her nesl českou vlajku olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek.

Dráhová cyklistika:

Muži:

Sprint: 1. Hoogland, 2. Lavreysen (oba Niz.), 3. Dmitrijev (Rus.), …Čechman vyřazen v osmifinálových opravách, Pavel Kelemen (oba ČR) vyřazen v opravách 2. kola.

Kilometr s pevným startem: 1. Bábek (ČR) 1:00,606, 2. Lamon (It.) 1:01,152, 3. Maksel (Pol.) 1:01,351, …7. Wagner (ČR) 1:01,723.

Bodovací závod dvojic: 1. Froidevaux, Marguet (Švýc.) 43, 2. Van Schip, Havik (Niz.) 41, 3. Graf, Müller (Rak.) 37, …12. Babor, Lichnovský (ČR) -35.

Ženy:

Omnium: 1. Wildová (Niz.) 150, 2. Augustinasová (Rus.) 123, 3. Balsamová (It.) 120, …12. Machačová (ČR) 67.

Karate:

Ženy:

Kata: 1. Sánchezová (Šp.), …Mišková (ČR) vyřazena v kvalifikaci.

Sportovní gymnastika:

Muži:

Víceboj: 1. Běljavskij (Rus.) 85,465, 2. Verňajev (Ukr.) 84,632, 3. Poljašov (Rus.) 84,464.

Ženy:

Víceboj: 1. Melnikovová (Rus.) 54,498, 2. Charpyová (Fr.) 54,166, 3. Varinská (Ukr.) 52,766, …10. Holasová 50,932, 18. Ponížilová (obě ČR) 48,799.

Řecko-římský zápas:

Do 130 kg - osmifinále: Yildirim (Tur.) - David (ČR) 3:1.