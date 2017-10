Boxerská řežba Joshua vs. Takam. Zápas bude stát za to, Takam není žádné ořezávátko, říká Konečný

před 23 minutami

Brit Anthony Joshua versus Francouz s kamerunskými kořeny Carlos Takam, to je lahodné boxerské menu, které se dnes večer bude servírovat ve velšském Cardiffu před zraky 80 tisíc fanoušků. Ve hře bude boxerský trůn, na který usedl Joshua v dubnu poté, co vyřídil dlouholetého suveréna těžké váhy Vladimira Klička.

Cardiff - Boxerský šlágr uvidí v sobotu večer velšský Cardiff. Brita Anthonyho Joshuu vyzve v souboji muže proti muži Francouz kamerunského původu Carlos Takam. Joshua, který slavně v dubnu porazil legendárního Vladimira Klička, má tak před sebou první zápas, ve kterém bude obhajovat získané mistrovské pásy organizací IBF, WBO a IBO.

Britský boxer je velkým favoritem a zápas je z jeho pohledu vnímán jako povinná obhajoba. Ne všichni ovšem mají tak jednoznačná očekávání.

Podívejte se na trénink Anthonyho Joshuy

"Favoritem je Joshua, ale Takam není žádné ořezávátko," upozorňuje bývalý český boxer Lukáš Konečný.

Carlos Takam výzvu přijal na poslední chvíli, kdy nahradil původního soupeře Bulhara Kubrata Puleva. V Cardiffu bude boxerský šlágr sledovat vyprodané Principality Stadium pro 80 tisíc diváků. Tam kde letos zvedali nad hlavu pohár pro vítěze fotbalové Ligy mistrů hráči Realu Madrid, bude korunován (staro) nový vládce boxerského profi ringu.

Anthony Joshua se bude snažit navázat na svoji úctyhodnou bilanci, která čítá devatenáct vyhraných zápasů. Všechny dosavadní soupeře dokázal zdolat před časovým limitem. Vyzyvatel Carlos Takam vstupuje do souboje s bilancí 35 výher, 3 proher a 1 remízy a je trojkou v žebříčku organizace IBF, nejedná se tedy o žádného nazdárka.

Sám Takam uvedl, že je před ním největší noc jeho profesionálního boxerského života. Ze své kariéry ale již zná, jaké je to být knokautován. V říjnu 2014 ho svou ranou uzemnil Rus Alexandr Povětkin.

Přesto si je rodák z kamerunské Doualy před zápasem vědom své síly. "Věřím si. Nikdy jsem nešel do ringu s tím, že můžu prohrát. Jsem vítěz," prohlásil sebevědomě.

Zajímavostí Takamovy kariéry je, že se v minulosti potkal v ringu se dvěma českými boxery. Na svém kontě má skalpy Romana Kracíka z roku 2009 a po dalších třech letech zdolal Tomáše Mrázka.

Francouzsko-kamerunský boxer nemá strach ani z bouřlivého kotle, který na něj ve Walesu čeká. "Nebojím se, 80 tisíc fanoušků pro mě nic neznamená. Je to o tom, co se odehrává v ringu. Je to jen o mě a o něm," poznamenal.

Přesto je těžké odhadnout, jak zkrácená doba na přípravu poznamená jeho výkonnost a fyzickou připravenost.

"Záleží na tom, v jaké situaci byl Takam, když se o zápase dozvěděl. Jestli byl v tréninku, nebo ne. To může souboj hodně ovlivnit. Pokud ale bude připravený, může být pro Joshuu těžším soupeřem než Pulev," predikuje Lukáš Konečný.

Joshuova cesta z hranice kriminálu ke koruně krále boxu

Anthony Joshua prožil jako spousta jiných boxerů divoká léta dospívání. "Box mi zachránil život. Jenom bůh ví, jak bych jinak skončil, protože si musím přiznat, že jsem měl velmi špatně nakročeno," komentoval roky, kdy se pohyboval na hraně kriminálu. Postupně však začal na sobě makat a dnes je z něj nový král boxu. Byl to on, kdo rozbořil dlouhá léta neochvějnou nadvládu bratrů Kličků.

"Joshuovou výhodou je, že byl výborným amatérem. Má od té doby kolem sebe tým schopných manažerů a trenérů. Takže má našlápnuto k tomu, aby v příštích letech vládl super těžké váze a stal se tak nástupcem Klička," hodnotí jeho kvality Konečný.

Zajímavostí Joshuovy kariéry je statistika, že všech dosavadních 19 zápasů boxoval na domácí půdě ve Velké Británii. Zde dosáhl i na největší úspěch v amatérském ringu, když se stal olympijským vítězem v Londýně 2012 a definitivně byl vzat mezi britské sportovní hrdiny.

Sám doufá v zachování své dosavadní stoprocentní bilance. "Na boxu je nepříjemné, že pokud by mě Takam porazil, tak už to v mých záznamech zůstane na celý život. Nebude se říkat, že jsem byl mistr světa a skvělý boxer. Bude se zdůrazňovat jako můj odkaz statistika 19:1, a to já nechci dopustit," zdůrazňuje Joshua.

Konečný vidí další kvalitní vyzyvatele

Po nadvládě bratrů Kličků začíná být nejsledovanější boxerská kategorie atraktivnější a rozmanitější. To potvrzuje také Lukáš Konečný. "Konečně po letech začíná být super těžká váha zajímavá. Záleží, zdali se ještě vrátí Fury, což si já osobně nemyslím. Dále je tam ještě Američan Wilder (držitel pásu WBC), který je také velmi silný," vidí slibnou budoucnost.

Sobotní souboj tak bude jedním z řady, na které se fanoušci mohou v příštích měsících a letech těšit. Dnešní zápas mimo jiné napoví, zdali bude příštím vládcem boxu skutečně Joshua.

"Pokud bych si musel vsadit, tak na Joshuu. Ale své prachy bych do toho nedal. Každopádně bude ten zápas určitě stát za to. Všem doporučuji, aby si ho pustili," uzavírá Lukáš Konečný.