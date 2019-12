Obhájkyně Bytyqi by ráda odvetu s Vargasovou, klidně za ní pojede do Mexika

Fabiana Bytyqi po úspěšné obhajobě titulu mistryně světa organizace WBC vyhlíží odvetu s mexickou boxerkou Maríí Soledad Vargasovou, s níž na jaře vybojovala pouze remízu.

V sobotu v Kladně nejlepší česká profesionální boxerka udržela mistrovský pás v lehké minimuší váhové kategorii přesvědčivěji a porazila jinou Mexičankou Anu Arrazolaovou. Zájem o odvetu s Vargasovou avizovaly obě soupeřky už po dubnovém duelu.

"Byla bych ráda, kdyby k ní došlo. Myslím si, že každým zápasem dělám pokroky a i bych se lépe připravila. Už vím, co od ní očekávat, a myslím si, že i odveta by se vůči ní hodila. Pořád tak nějak počítám s tím, že přijde," řekla Bytyqi novinářům poté, co v sobotu udržela v profiringu neporazitelnost.

Drobná boxerka s kosovskými kořeny má na kontě 16 zápasů, z toho 15 vítězství. Většinu utkání absolvovala v Česku, tentokrát by ale mohla jet i na půdu soupeřky. "Absolutně by mi nevadilo jet tam. Chviličku se ohřát u moře, být tam třeba týden," podotkla s úsměvem.

Rozhodne vyšší finanční nabídka. "Nechám to na týmu. Sama jsem zvědavá, co přijde. Už od začátku kariéry ale tak nějak počítám s tím, že jednou musí přijít doba, kdy vyjedu do ciziny," řekla Bytyqi, která spolupracuje s německou stájí SES manažera Ulfa Steinfortha.

Zkušenosti z předešlého zápasu s Vargasovou ale Bytyqi pomohly i v sobotu. "Byla jsem na mexický styl mnohem lépe připravená. Mexičanky jsou tvrdé, ale byla jsem připravená, ustála jsem to. Snažila jsem se snad poprvé v životě boxovat s odstupem," řekla svěřenkyně trenéra Lukáše Konečného.

Bytyqi se nechtěla pouštět do velkých výměn a neustále útočit. "Já jsem tlačivý boxer, ale když jsem většinou zkoušela jít do tlaku, tak se ona se mnou začala prát a nevycházelo to. I proto jsme už do zápasu šli s tím, že se budu snažit kolem ní tančit, hýbat se a snažit se ji zastavit, když ona vyrazí," nastínila taktiku.

Nakonec se bez velkých problémů vyrovnala i s obráceným gardem soupeřky. "Maličko jsem se s tím prala, nevycházelo mi všechno tak, jak jsme chtěla. Na vítězství to ale stačilo," řekla Bytyqi, která nakonec vyhrála 3:0 na body. Dva rozhodčí ale zápas ohodnotili těsným poměrem 96:94. "V ringu jsem si myslela, že ten rozdíl je větší, ale podívám se na video. Třeba to tak bylo," pokrčila rameny.

Klidnější průběh zápasu ale dokumentovala i počínání Konečného v rohu ringu. Zatímco před více než půlrokem v Ústí nad Labem byl hodně emotivní a cítil, že může přijít první porážka jeho svěřenkyně, tentokrát tak slyšet nebyl. "Celkově byl klidnější. Vycházela nám taktika, kterou jsme si nastavili, takže jsme nemuseli přemýšlet nad tím, jak ji čtyřikrát v zápase změnit," řekla.